Las primeras reseñas de la expansión Elden Ring están disponibles desde el martes. Shadow of the Erdtree tuvo un desempeño tan bueno que se convirtió en el DLC mejor calificado en Metacritic.

El mejor juego Dax del mundo ha sido optimizado.

Shadow of the Erdtree para Elden Ring se lanzará el viernes, pero las primeras reseñas se publicaron ayer. Actualmente contando metacrítico 56 revisiones de la expansión, lo que resultó en una increíble puntuación general de 95. Por supuesto, actualmente no hay resultados de usuarios.

Elden Ring en sí tiene 96 puntos, por lo que el DLC tiene aproximadamente el mismo nivel. La expansión de Dark Souls, Astorias of the Abyss, recibió una puntuación de 89 puntos, y las expansiones Dark Souls 2 y Dark Souls 3 recibieron una puntuación máxima de 82, mientras que la única expansión Bloodborne recibió una puntuación de 87 puntos.

En nuestra revisión, que le dio a Shadow of the Erdtree cinco estrellas doradas, Martin escribió que Shadow of the Erdtree hace que Elden Ring sea aún mejor y lleva todo lo bueno de este gran juego al siguiente nivel.

“Elden Ring ya estaba a la vanguardia de todos modos, y con Shadow of the Erdtree, esa es la única cantidad de tiempo razonable que puedes pasar actualmente en un juego”, escribió Martin, y también estuvo feliz de enfatizar esto en varias conferencias editoriales. Y no está solo en esto, porque 22 reseñas dan un 100 por ciento perfecto, y hasta ahora sólo hay reseñas positivas con al menos 80 puntos.