Elecciones en Argentina: Se espera amargura para el gobierno de izquierda

El nuevo parlamento argentino será elegido el domingo. Frente a la pobreza mortal, se espera que el gobierno de izquierda sea abofeteado. Mientras tanto, una estrella fugaz va en aumento.

Ann Herberg, ARD Studio Río de Janeiro

Banderas, sonrisas, saludos hacia los espectadores: el final de la campaña electoral de la coalición de izquierda del presidente argentino Alberto Fernández. “Pueden estar seguros de que trabajaré incansablemente para que Argentina se recupere”, dijo. Sin embargo, cada vez menos personas creen esto.







Ya en las primarias de septiembre, una especie de prueba para las elecciones parlamentarias del fin de semana, cayó un golpe en el rostro de los peronistas. El grupo de expertos de Esenario, Federico Zapada, dice que su alianza es aplastante de todos modos: “La alianza minimiza la controversia.

La primera fila del comedor de beneficencia sigue alargándose

Mientras discute políticamente, el país se hunde cada vez más en una crisis. La economía se contrae, los precios y el desempleo aumentan, y casi la mitad de la población vive ahora por debajo del umbral de la pobreza. La epidemia ha empeorado todo. Aún no está claro cómo el país pretende pagar sus miles de millones de deuda con el Fondo Monetario Internacional.

“Si aún no hemos llegado a un acuerdo con el FMI, no vamos a arrodillarnos ante él”, dijo el presidente Fernández. Negociaremos para que nuestro pueblo no tema por su futuro. Pero no parece haber un plan para eso. Las colas frente a los comedores sociales se extienden hasta el distrito portuario de La Boca.

Stefanie Chinguel viene todos los días, tiene 23 años. “Nunca tuve que ir a un comedor de beneficencia, siempre tuve trabajo que hacer”, dice. “Pero no hay mucho trabajo después de la epidemia, envío mi solicitud todos los días, pero nadie responde.

“Hola, soy una fiera”

“Hola, soy la bestia”, gruñe Javier Millie en el micrófono. Chaqueta de cuero, cabello negro saliendo en todas direcciones. Luego levanta el puño en el cielo: “Libertad, maldita sea”. Es la estrella fugaz de la política argentina, durante su campaña electoral en el sur pobre de Buenos Aires, entre edificios prefabricados ruinosos y casas de ladrillo visto: el Estado Problema.

“Hoy estamos hablando de por qué deberíamos abolir el banco central. Por eso, hay una inflación alta en Argentina, que es injusta en todos los impuestos, que afecta a los pobres por encima de todo”, dice. “Todos ganarán si les ponemos fin. Por supuesto, excepto la casta política, estos ladrones que engañan a los ciudadanos”.

Javier Miley en un mitin electoral en Buenos Aires. Imagen: AFP

Milei “sin ningún plan de gobierno real”

Miley ganó casi el 14 por ciento de los votos en Buenos Aires y su partido ahora tiene cuatro escaños en el parlamento. El politólogo Pablo Stefanoni dice que el populismo de derecha también pondrá un pie en Argentina. “Se presenta a sí mismo como un anarquista-capitalista, un insurgente contra el establishment, pero sin un programa de gobierno real. Es el candidato de los votantes disidentes y opositores, y eso es un fenómeno global”.

Miley, Argentina Trump o Bolzano, quiere devolver al país su antigua gloria. Opera después de varios años de persistente crisis. Todo apunta a que el Congreso argentino, ya polarizado, estará aún más separado de las elecciones.