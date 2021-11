Obama en Argentina: el comienzo del sub-té y las relaciones creativas

El presidente estadounidense, Barack Obama, el 23 de marzo de 2016 en Argentina. (Image Alliance / dpa / David Fernandez)

Inspirado por su histórica visita a Cuba, Barack Obama, según sus propias palabras, cumplió otro deseo. Una visita a Argentina estaba en la cima de su agenda, y el presidente de Estados Unidos pudo cumplir este deseo con un cambio de gobierno en Río de la Plata.

“Tengo mucha confianza en la cultura argentina. Y me enorgullece decir que probé el té mate por primera vez. Me gustó. Me llevo a casa unos paquetes de té. No sé nada. No sé violar cualquier reglamento de importación o exportación “.

Cooperación con Estados Unidos

Un golpe a la expresidenta Christina Kirschner, cuya política económica está sujeta a restricciones comerciales. Pero Christina Kirschner es cosa del pasado, el nuevo presidente Mauricio Macri. Y está decidido a trabajar en estrecha colaboración con Estados Unidos.

“Este es el inicio de una fase de relaciones maduras, inteligentes y constructivas entre los dos estados. La única preocupación que debemos tener es: ¿cómo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos? Juntos lo lograremos”.

Pronto se reveló en una conferencia de prensa conjunta entre Obama y Macri que aún existían algunas preocupaciones. Tras el ataque en Bruselas, la lucha contra el Estado Islámico, los militantes terroristas, vuelve a estar en el centro de atención. Esta lucha es un tema central para el presidente estadounidense Obama.

“Esa es mi prioridad. No hay nada más importante para mí que derrotar al llamado Estado Islámico. La cuestión es cómo lograr esto de manera inteligente. Nuestro enfoque: perseguir cosas exitosas. Necesitamos analizar qué funcionó. Y qué no funcionó”. . “

40 años del golpe de Estado en Argentina

Según Obama, las tácticas de ataques aéreos selectos contra la infraestructura del Estado Islámico, la lucha contra los flujos financieros de los terroristas y el trabajo de servicio encubierto contra su red funcionaron. La visita de Estado de Obama hoy marca el 40 aniversario del golpe en Argentina. Una reunión sutil con el presidente de Estados Unidos mientras Estados Unidos apoyaba a los regímenes militares en Argentina y otros países de América del Sur durante la Guerra Fría. Cuando el presidente de Estados Unidos le preguntó sobre esto, se criticó a sí mismo.

“Hay muchos países donde la política exterior ha tenido momentos gloriosos, menos productivos. Está claro que la autocrítica es alta en Estados Unidos. Hemos aprendido una lección, la experiencia de Argentina nos ha ayudado a moldearnos mejor. Y una más exitosa la política exterior.”

Barack Obama ha anunciado que dará a conocer documentos secretos estadounidenses de la dictadura. Creía que la esperanza podía reconstruirse.