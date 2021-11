Argentina y el pasado alemán: “La cultura conmemorativa es ejemplar en Alemania”

Hoy, Jeanine Miraffell, presidenta de la Academia de las Artes, reúne la era nazi alemana y la dictadura militar argentina en una de sus películas (Imeko Stock & People).

Karin Fischer: ¿Qué mantiene vivos los recuerdos? Otros testimonios, como un monumento de hormigón o piedra, o un desfile de libros, películas o un desfile de “madres de los desaparecidos”, se siguen manifestando en la Plaza de Mayo con motivo del aniversario de la dictadura militar en Argentina. Buenos Aires. El monumento en Buenos Aires es un área espaciosa del Río de la Plata hecha de pasto y concreto. En Berlín, un gran estadio de acero que conmemora a las víctimas del Holocausto. Los dos países confluyen en la biografía de Janen Miraffel, presidenta de la Academia Der Gunstein de Berlín, cineasta, hija de inmigrantes judíos, mujer alemana y francesa que huyó de los nazis nazis a Argentina. En nuestra serie “Recordar y olvidar”, queríamos comparar la cultura de la memoria en ambos países con la de ella. Alemania es vista como un modelo a seguir en este sentido, y Argentina retrasó varios años los crímenes de una dictadura militar de siete años. ¿Cómo ve la cultura de la memoria en ambos países?

Jeanine Miropfell: Tú mismo lo dijiste. La cultura de la memoria es ejemplar en Alemania. Cuando estuvimos con Haiko Mass en Argentina, les dije en las escuelas alemanas que trabajan en su propia historia. Hay dos escuelas de alemán en Buenos Aires, Argentina, y los estudiantes se preguntan cómo se las arregló nuestra gente. Fue muy interesante porque una de las escuelas, la Escuela Goethe, era en realidad una escuela nazi, mientras que la Escuela Pestalocy, fundada por exiliados e inmigrantes, era una escuela ilustrada.

Ven al legado difícil

Fischer: ¿Qué significa escuela nazi?

Miraffell: En realidad, estaba equipado con maestros de la época nazi, y se puso en línea y los maestros vinieron de la Alemania nazi. Este legado, este legado muy difícil, es en lo que trabajan los estudiantes de hoy al hacer películas y buscar objetos que cuenten lo que sucedió allí. Fue muy interesante y también muy interesante cómo el Ministro de Relaciones Exteriores Mass lo manejó porque les explicó a los estudiantes que la razón por la que vino a la política fue en realidad Auschwitz. Se puede decir que pensar en el pasado en Argentina empezó muy lentamente, como dijiste antes. Las madres de Plaza de Mayo están ahí y las puedes ver en la Plaza todos los jueves. Pero lamentablemente al actual gobierno no le interesa tener en cuenta ese recuerdo y pensar en lo sucedido. Muchos de los que trabajaban en estos monumentos fueron despedidos. Eso es muy problemático. La situación actual en Argentina es muy complicada.

Fischer: El monumento en Buenos Aires – como dicen sus creadores – “Parque de la Memoria” está dañado por el edificio desmantelado del Museo Judío de Berlín por Daniel Lipskind. Es decir, hay piedras polarizadas desde hace mucho tiempo con los nombres de más de 6.000 muertos. En Alemania, por otro lado, existe una gran preocupación de que este estadio Stele pueda ser demolido en un patio de recreo, pero esto no se ha cumplido.

Miraffell: está bien. El “Parque de la Memoria” realmente existe y es un lugar maravilloso para recordar a los llamados desaparecidos. La dictadura militar argentina realmente ha descubierto esta imagen de los desaparecidos, los no muertos y los vivos, nunca se sabe dónde están, una forma horrible de tratar con la gente. La familia ni siquiera sabe dónde están sus seres queridos. Todo esto me viene a la mente allí. Pero también hay otros museos. Hay museos en muchos campos de concentración en Buenos Aires y en otras partes de Argentina, y lo que tengo que decir sobre ellos es que ahora están en gran parte descuidados. Es una pena porque puedes averiguar qué te pasó en estos lugares. Aún así, el poder judicial ha hecho un excelente trabajo. Muchos de los asesinos han sido encarcelados. Y esperamos mucho que esto continúe. Creo que nuestra industria de las estelas se ha convertido en un lugar muy importante en Berlín. Cuando te paras allí y sientes no solo el peso del hormigón, sino también el peso que no está allí, te das cuenta de que este artista fue capaz de representar el recuerdo casi en forma física.

El vínculo para recordar es personal y político.

Fischer: Creo, Jeanine Meerapfel, que no es sencillo enfatizar que eres una experta en la cultura que te recuerda. Ha creado películas que entrelazan dos “obras históricas” de Alemania y Argentina, por ejemplo “German Friend”. “Amigomio” es una especie de copia de la experiencia de ser deportado por flashbacks a la era nazi.

Miraffell: Si. Experto, esta es una palabra que no quiero llevar sobre mis hombros. Puedo decir que este es un tema que me ha ocupado y sigue ocupándome. También produje la película “En la tierra de mis padres”, que trata específicamente sobre las sobras, cómo manejar la memoria y lo que significa recordar. La memoria personal y política es el vínculo más importante que nos une.

Fischer: Repetirá cómo implementó este vínculo de memoria en la película.

Miraffell: Diferente. Lo hice en “Der deutsche Freund” tratando de entender cómo creció el hijo nazi que buscó refugio en Argentina y luego se fue a Alemania para averiguar qué había hecho su padre y ponerse activo. 1968 Movimiento Se enamora de una mujer judía. Esta mujer judía es realmente tu padre, así que puedes decir que no. Este argumento que experimenté en Alemania en los años 68 es la base de esta película.

Fischer: Jeanine Meerapfel, ¿Qué papel juegan estas películas en la memoria histórica de un país y qué papel juega usted en el recuerdo de la cultura en general?

Miraffell: Las imágenes permanecen. Eso es bueno. Cual es su papel? – Deben mostrarse una y otra vez. La reacción violenta que le dio a mis fotografías en el Teatro Bundesplatz ocurrió recientemente. Las imágenes seguirán siendo las mismas, se pueden ver una y otra vez y puedes lidiar con ellas. Hasta dónde se puede decir ahora que esto es suficiente, no puedo responder a eso. En cultura, es importante que los artistas siempre acepten esta responsabilidad al tratar realmente con la historia. Si no lo recuerda, los errores se repetirán una y otra vez. Esta es una frase muy conocida, y una que tomamos con Wolfgang Pence en la Academia de las Artes para explorar este tema. Sabes, en la Academia de las Artes, hacemos un poco sobre la memoria en este momento. Pronto hablaremos en la academia sobre el antisemitismo en Alemania, una y otra vez, preguntándonos cómo es posible y cómo combatirlo. Hablo con la junta directiva de la Fundación Amadeu Antonio o con Wolfgang Benz o Monika Schwarz-Friesel, quienes han estado investigando cómo se está produciendo el antisemitismo en Alemania durante los últimos años. Más importante aún: estamos llevando a cabo eventos para conmemorar la masacre de noviembre de 1938 los días 9 y 10 de noviembre. Presentamos el libro de Michael Roots, quien encontró los mejores documentos fotográficos sobre esta masacre en miles de archivos en Alemania. Wolfgang Benz dará una conferencia sobre esto. Al día siguiente, mostraremos la película de Rudiger Suzland “Hitler’s Hollywood” y pensaremos en cómo funciona la campaña. Estos son, como puede ver, temas relacionados con cómo manejamos la memoria y cómo podemos convertir esta memoria en positiva.

Educación para recordar

Fischer: Casi esperabas mi última pregunta. Quería analizar un poco para “olvidar” lo que siempre consideramos en nuestra serie. Esto se debe a que los estudiantes de hoy no saben qué es la RDA, y se dice que el Holocausto del siglo XX se desvanece a medida que mueren los testigos contemporáneos. Por ejemplo, si el 30 por ciento de los jóvenes son inmigrantes, ¿cómo puede la cultura de la memoria beneficiar a la sociedad en el futuro?

Miraffell: En escuelas. Trabajar en las escuelas es fundamental. Creo que es responsabilidad de los políticos asegurarse de que las escuelas hablen de esto ahora, incluso si no hay testigos contemporáneos. Se trata de iluminar la historia una y otra vez, en todos los sentidos de la historia, incluida tu propia historia, la historia de los extraños que vienen a nosotros. Pienso, lo que significa recordar sin crianza y sin escolarización, lo horrible que es olvidar, sin eso no funcionaría. Creo que se debería usar mucho dinero para la educación de los recién llegados y residentes aquí y de los jóvenes que, por ejemplo, ya no recuerdan a GTR. Todo esto realmente debe hacerse desde la escuela.

