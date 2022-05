Elecciones en Filipinas: ¿Será el hijo del dictador Ferdinand Marcos el próximo presidente?

El pueblo de Filipinas elegirá un nuevo presidente el lunes.

El candidato más prometedor es el hijo del exdictador Ferdinand Marcos, quien está alineado con el presidente saliente Rodrigo Duterte y quiere continuar con su brutal guerra contra el narcotráfico.

¿Por qué alguien como él se registraría? La respuesta también tiene que ver con Facebook.

¿El hijo de un dictador como nuevo presidente? en eso filipinas ¿Podría eso convertirse en realidad si el pueblo elige el lunes para suceder a Rodrigo Duterte, a quien constitucionalmente se le ha prohibido volver a postularse después de seis años en el cargo? Ferdinand Marcos Jr. no se ha distanciado de su padre, Ferdinand Marcos Senior. Nunca se arrepintió de que en los años 70 y 80 despojó al Parlamento de sus poderes bajo la ley marcial, acosó a unos 30.000 opositores en los campamentos y se enriqueció descaradamente.

“También me cuesta creer lo popular que es Ferdinand Marcos”, dice Rebecca Zestel, directora de la oficina de la Fundación Friedrich Naumann, afiliada al FDP, en Filipinas. Según las encuestas, más del 50 por ciento de los votantes quiere votar por Marcos. El contendiente más fuerte, el vicepresidente Lenny Robredo, llega con solo el 20 por ciento, una imagen clara del estado de ánimo, incluso si las encuestas, según Zestel, deben tratarse con cierta cautela, porque las preguntas a veces son tendenciosas.

Con trolls y cuentas falsas: la familia de un dictador rejuvenece la imagen

Según el experto, el hecho de que los horrores del pasado no tengan un papel en la campaña electoral de 2022 tiene mucho que ver. Facebook que hacer. “No hay otra persona en el mundo que pase tanto tiempo en las redes sociales como los filipinos, especialmente en Facebook”, explica Zestel. Esto también puede deberse al hecho de que la empresa ha llegado a lo que considera un acuerdo muy inteligente con los proveedores de servicios móviles del país: la navegación en Facebook no depende del volumen de datos de los usuarios, que a menudo son pobres. Para muchos, la red es la principal, si no la única, fuente de noticias.

El clan Marcos se aprovechó de esto, dice Zestel: “Ha estado difundiendo desinformación durante años, con el lema de que la dictadura de Marcos padre fue una ‘era dorada’. Pinta la imagen de una familia feliz, ¿qué? Atrae tanta gente increíblemente poderosa, porque la familia y la comunidad son más importantes para muchos en Filipinas”.

“La ley marcial nunca volverá a suceder. No al tándem Marcos Duterte”: a diferencia de muchos de sus contemporáneos, esta joven está en contra del prometedor candidato presidencial. © alianza de imágenes / ZUMAPRESS.com/Basilio Sepe

También es posible que la distorsión histórica con trolls y cuentas falsas sea muy común porque Filipinas es un país joven. La edad promedio es de 25 años. Muchos votantes no han experimentado la dictadura y apenas hay debate crítico en la escuela. Marcus puede esperar obtener siete de cada diez votantes entre 18 y 24 años, como Rappler, uno de los pocos medios de comunicación independientes. Citando una encuesta reportada.

Uno de cada cuatro filipinos es considerado pobre

Según el Banco Mundial, casi una cuarta parte de los 110 millones de filipinos viven con menos de 1,65 euros al día. La crisis de Corona golpeó al país a lo grande. El producto interno bruto se ha derrumbado y, mientras tanto, la tasa de desempleo ha aumentado a más del 17 por ciento. Y por último, pero no menos importante, la pandemia ha puesto de manifiesto que el sistema sanitario, con cinco camas por cada 100.000 habitantes (Alemania: 791), es peor que el de cualquier otro país de la región.

Hay suficientes problemas, pero Marcos ni siquiera está tratando de sumar puntos con el contenido, el hombre de 64 años cuenta con su popularidad y la del actual presidente Rodrigo Duterte.

Duterte se ha hecho un nombre mundial, sobre todo con comentarios lascivos (al Papa Francisco lo han llamado “hijo de puta”) y su llamada guerra contra las drogas. Con el objetivo aparente de brindar seguridad, sus escuadrones de la muerte han liquidado al menos a 5.000 personas en los últimos seis años. Estos son los números oficiales. Las organizaciones no gubernamentales hablan del asesinato de unas 20 mil personas.

Independientemente de esto, Duterte es popular entre la población y la casi única promesa de campaña de Marcos es continuar con su política. Durante la campaña, Marcos ha aparecido frecuentemente con la hija de Duterte, Sarah, quien se postula para vicepresidenta y lidera las encuestas.

Elecciones en Filipinas: solo un candidato con una agenda clara

Entre los cinco principales candidatos a la presidencia se encuentran Marcos Isco Moreno, alcalde de Manila, y Panfilo Lacson, exsenador y policía acusado de numerosas violaciones de derechos humanos. El conocido ex boxeador profesional Manny Pacquiao también compite, que vino del campo de Duterte, pero desde entonces se ha peleado con él. Y por supuesto Lenny Robredo, el vicepresidente liberal. “Lenny Robredo no solo es la única mujer entre los candidatos presidenciales, también es la única con una agenda clara”, dice Zestel. Robredo hace campaña por una mejor atención médica, la lucha contra el cambio climático y una infraestructura que pueda resistir los desastres naturales recurrentes.

Los partidarios rindieron homenaje al vicepresidente Leni Robredo en la ciudad de Pasay en abril. © alianza de imágenes / ZUMAPRESS.com/Basilio Sepe

Rebecca Zestel no quiere descartar que Robredo cause una sorpresa el día de las elecciones. Sin embargo, parece más probable que el poder vuelva a manos de la familia Marcos 36 años después del fin de la dictadura. En general, sin embargo, las expectativas son engañosas, dice Zestel, sobre todo porque la compra de votos está oficialmente prohibida, pero no obstante es una práctica común. “A la gente se la soborna con dinero o con un saco de arroz”.

También hubo informes frecuentes de doble registro de votantes y múltiples papeletas de votación emitidas a filipinos que viven en el extranjero. W: En teoría, Ferdinand Marcos Jr. podría ser descalificado de la elección. Marcos está en juicio por evasión de impuestos a la herencia. La Comisión Electoral está estudiando las objeciones justificadas a su candidatura.

