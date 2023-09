Lecciones en Rusia: “Todos los temas se utilizan para la propaganda”

Estado: 09/01/2023 11:34

Tatyana es profesora en Rusia. Trabajo que siempre desarrolló con pasión, hasta que la despidieron. Motivo: Parece que ha expresado su opinión demasiado alto.

Un gran panel de plástico blanco ocupa casi toda la pared de la cocina comedor. Se describe una y otra vez con figuras geométricas, ecuaciones matemáticas y series de números. Frente a él está Tatiana, una profesora de matemáticas galardonada, preparando su próximo tutorial en línea.

Tatjana vive de lecciones privadas. Ya no se le permite enseñar en su escuela porque perdió su trabajo a finales del año pasado. Oficialmente, porque no cumplió con los plazos al momento de calificar.

Pero la verdad, dice, es que ya no la quieren en la escuela. Participó en una manifestación contra la guerra, no siguió el método oficial y, sobre todo, interpretó a su manera la llamada “charla de cosas importantes”.

Evite la palabra “guerra”

Desde el año pasado, los profesores de clase tienen que hablar con sus alumnos durante una hora los lunes sobre lo importante, identificando los temas. Tatiana no siguió las instrucciones.

“Todos los temas se utilizan para la propaganda. Tomemos el tema de la ‘Música’: hay que hablar de Shostakovich y su Quinta Sinfonía, que escribió durante el asedio de Leningrado. Luego hay que mencionar brevemente la Segunda Guerra Mundial y trazar la línea de ahí a los acontecimientos en Ucrania, donde se dice que nuestros soldados defienden su patria como lo hicieron entonces.

Tatiana evita utilizar la palabra “guerra” para estar segura. En octavo grado, una clase centrada en matemáticas, usé las lecciones de los lunes de manera diferente:

“Les dije a los padres en ese momento que íbamos a tener una nueva lección, ‘hablar de lo importante'”.

Primera denuncia, luego despido

Nadie se opuso. Después de la tercera lección, hubo una reprimenda por parte de la administración de la escuela de que Tatyana debía obedecer las reglas. Así que elegí el tema “Torneo” para el próximo lunes. Ella dice que los ejemplos dados son principalmente militares, personas que han luchado en algún lugar. Tatiana define el heroísmo de otra manera.

“Quería hablar con mi clase sobre el heroísmo en la vida cotidiana, buscaba historias sobre héroes cívicos. Para que los niños entiendan que todos los que los rodean pueden ser héroes. Como un médico que salva la vida de un niño, por ejemplo”.

Me encontré con más problemas. Especialmente cuando entrevistó a uno de los locutores que la declaró “agente extranjera” en Rusia y expresó su opinión sobre el nuevo tema. Uno de ellos escribió una queja a la escuela, luego al ministerio y luego al Defensor del Pueblo de Putin para los Derechos del Niño.

A esto le siguió un despido contra el que todavía hoy presenta una demanda. En su escuela, dice Tatyana, sólo hubo sutiles expresiones de solidaridad. Todos tenían miedo incluso de aparecer con ella y posiblemente perder ellos mismos su trabajo.

Cuando las clases comiencen el 1 de septiembre, el nuevo libro de texto de historia a nivel nacional se distribuirá a los estudiantes del grado 11. Se presenta la visión oficial del período comprendido entre 1945 y la actualidad, incluida la llamada operación militar especial. READ Ucrania - Noticias ++ Rusia aparentemente repelió un gran ataque ucraniano en Donetsk ++

Clase de historia Convertirse unificado

“En un pasillo del edificio de la escuela, donde no hay cámaras, un compañero de clase me abrazó y me dijo: ‘Lo que estás haciendo es bueno’, y luego salió corriendo rápidamente. ‘Estamos todos contigo’, dijo otro en el aula vacía, pero nadie lo dice abiertamente”.

Tatyana sabe que no está sola. Escucha a muchos profesores problemáticos de otras escuelas que quieren irse y sólo se quedan porque querían liderar su clase al menos hasta la graduación.

Hace apenas unos días se informó que 10 profesores de la ciudad de Perm, en los Urales, habían dimitido porque no querían impartir el contenido del nuevo curso. Y a partir de este año académico también se estandarizarán las lecciones de historia, con un nuevo libro de texto escrito a petición de Putin.

El servicio militar se anuncia en todo el país. “Hay un trabajo: defender tu país”, se lee en uno de los enormes carteles.

Cambiar a la educación en el hogar

Tatyana vive en un suburbio de Moscú, en el duodécimo piso de un enorme edificio residencial, que localmente se llama “hormiguero”. Como ocurre en todo el país, aquí también se promueve el servicio militar. “Hay un trabajo: defender tu país”, se lee en uno de los enormes carteles. Tatyana cree que su profesión, la profesión de maestra, es servir a la Patria.

No se pueden enseñar principios ni respeto a uno mismo a los niños si no se vive uno mismo, de eso también está convencida. Las escuelas no sirven al bienestar de los niños, sólo al bienestar del Estado, por lo que hay que construir estructuras paralelas.

Conoce a padres que, además de la escuela pública, imparten cursos vespertinos para sus hijos o que pasan inmediatamente a la educación en casa. Y esto todavía está permitido en el sistema educativo ruso.