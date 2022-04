Elecciones en Francia: Macron y Le Pen llegan a la segunda vuelta

meEn Francia, habrá otro duelo entre el presidente liberal Emmanuel Macron y la derechista Marine Le Pen por el cargo más alto. Según cifras dadas a conocer por el Ministerio del Interior en la noche de este lunes, el actual jefe de Estado y su rival del Rally Nacional se enfrentarán en la segunda vuelta del 24 de abril.

El Ministerio del Interior de París publicó los resultados el lunes por la noche, luego de contar el 92 por ciento de los votos de todos los votantes registrados. En consecuencia, Macron ganó el 27,4 por ciento y Le Pen el 24,3 por ciento. El político de izquierda Jean-Luc Melenchon quedó en tercer lugar con el 21,3 por ciento de los votos. El actual jefe de Estado y su rival del Rally Nacional competirán el 24 de abril.

Según el Ministerio del Interior, el ultraderechista Eric Zemmour ha superado a la conservadora Valerie Pecres en un 4,8 por ciento frente a casi un 6,9 por ciento. La candidata socialista Anne Hidalgo iba a la zaga por poco más del 1,7 por ciento. Green Yannick Jadot alcanzó más del 4,4 por ciento.

Los socialistas, que aún entregaron al presidente François Hollande de 2012 a 2017, y los conservadores sufrieron aplastantes derrotas. Para los dos ex Partidos Populares, este es el peor resultado en la historia del partido.

Los tres candidatos de izquierda Gadot, Hidalgo y Fabien Rosell llamaron inmediatamente a votar por Macron en la segunda vuelta. Pecres anunció que ella misma votaría por Macron, pero se negó a apelar a sus seguidores, quienes, según las encuestas, probablemente votarán por Le Pen. Zemmour pidió que se eligiera a Le Pen.

Le Pen y Macron: conceptos opuestos

En su discurso de la noche de las elecciones, Macron agradeció a sus votantes por su apoyo. “Su confianza me honra, me une y me une”, dijo el hombre de 44 años a una multitud de fanáticos en París. “Todos ustedes pueden contar conmigo para implementar este progreso y lanzar el proyecto”, agregó radiante.

Macron elogió a sus 11 oponentes y elogió la respetable campaña electoral. Expresó un agradecimiento especial a aquellos de ellos que, después de su derrota, pidieron apoyo para Macron en la segunda vuelta entre él y la derechista Marine Le Pen la noche de las elecciones. Los votantes deben estar de acuerdo. “Algunos harán esto para evitar la extrema derecha y soy plenamente consciente de que esto no se considera apoyo a mi proyecto y lo respeto”.

En su discurso, Le Pen insistió en la independencia y los valores de Francia. “Dos visiones opuestas del futuro prevalecieron” en la segunda vuelta, dijo Le Pen, quien representó “la justicia social en torno al antiguo concepto de nación y pueblo”. Aseguraría la independencia nacional y la capacidad de los franceses comunes para tomar sus propias decisiones. “Reformaré Francia en cinco años”, dijo.

Macron se aprovechó del deseo de estabilidad

Aunque muchos franceses estaban descontentos con el primer mandato de Macron y no inspiraron entusiasmo en la campaña electoral, el hombre de 44 años se ha aprovechado de la debilidad de los otros candidatos y de los deseos de estabilidad frente a la guerra de Ucrania.

Por otro lado, la populista de derecha Le Pen ha tratado de sumar puntos en un tono más moderado que antes mientras se presenta como una defensora de quienes sufren la inflación y los altos precios de la electricidad, el combustible y los alimentos. Otros candidatos jugaron un papel mucho menor en la campaña electoral.

Macron y Le Pen ahora se enfrentarán el 24 de abril, una repetición del duelo de repetición de 2017 en el que Le Pen finalmente perdió ante Macron. Las encuestas de opinión esperaban un resultado más duro en este momento. Una y otra vez, el candidato que terminó segundo en la primera vuelta ganó la segunda vuelta en las elecciones presidenciales francesas.

Le Pen compite por tercera vez. La anciana política, que sucedió a su padre en la dirección del Partido Agrupación Nacional (antes: Frente Nacional), apuesta, entre otras cosas, por restringir la inmigración y las prestaciones sociales a los extranjeros.

Macron, que confió en el progreso económico durante la campaña electoral, pudo acceder al Palacio del Elíseo en 2017 con su movimiento La République en Marche. En ese momento, era un candidato más de izquierda, y ahora representa cada vez más causas liberales conservadoras. Antes de asumir la presidencia, trabajó como banquero de inversión, trabajó como asesor del presidente socialista François Hollande y fue ministro de Economía de 2014 a 2016.

