Ucrania: familia judía lucha contra Putin: “¡Definitivamente ganaremos!” – Política en el extranjero

Asher Cherkaskeg, de 52 años, y su hijo David, de 20, no pueden evitar reírse amargamente por el hecho de que el dictador del Kremlin, Vladimir Putin, de 69 años, quiera “desacreditar” a Ucrania. Porque no son solo ucranianos y soldados en defensa de las tierras ucranianas, sino también judíos religiosos.

¡Desde el primer día de la guerra lucharon codo con codo contra los invasores rusos!

En la entrevista de BILD, Asher recuerda haber despertado a su hijo a las 5 de la mañana del 24 de febrero cuando de repente comenzó la guerra. “Solo tuve unos minutos para empacar e irme. Soy un soldado de reserva”, dice Asher. Todo lo que le dijo a David fue: “Todo estará bien”. Y: “Definitivamente ganaremos”.

Al principio, Asher no quería que su hijo se uniera a las fuerzas armadas de Ucrania. “En realidad, quería que llevara a cabo sus planes, terminara sus estudios y luego emigrara a Israel”, dice Asher. Cuando no había restricciones de salida para hombres de su edad en los primeros días de la guerra, David podía emigrar a Israel sin ningún problema, porque era judío. Lejos de la gran guerra en Europa.



Sirvieron juntos en el ejército ucraniano: el hijo David y el padre AsherFoto: Lars Berg



Pero David decidió lo contrario. “Desde que estalló la guerra, él no me ha escuchado sin importar lo que dije. Le dije que trabajaría aquí para los dos. Pero tomó su decisión. Es un hombre adulto”, dice Asher.

“Y me encanta esta decisión”, dice orgulloso el padre, porque: “Para mí, significa que crié a una persona real”.

Para David, no había duda de que defendería a su país contra los invasores rusos. Aunque estaba a punto de terminar sus estudios y comenzar a trabajar como programador de software en una empresa en el extranjero, lo dejó todo y se unió a la defensa regional de Ucrania.



Sirven juntos y rezan juntos: los judíos religiosos llevan un ritualFoto: Lars Berg



En lugar de un trabajo de escritorio con un salario más alto, ahora está: siempre lista y con un Kalashnikov en la mano. Pero no lo ve como un sacrificio, sino como un deber. Su gran ejemplo: su padre, que se fue al frente al comienzo de la ofensiva rusa en el este de Ucrania en 2014 para luchar contra los rusos y los separatistas prorrusos.

“Mi padre me defendió a mí, a mis amigos, a mi familia ya nuestro país en 2014. ¿Cómo puedo tomar otra decisión?”, dice David.



Asher Cherkasky antes de la oraciónFoto: Lars Berg



Su ciudad natal de Dnipro ha sobrevivido hasta ahora a un gran ataque ruso. Pero una y otra vez hubo ataques con cohetes en la ciudad. Las fuerzas especiales rusas están tratando de ingresar a Dnipro y explorar la ciudad en busca de una posible invasión. Juntos, Ascher y David Tscherkasskij hacen todo lo posible para frustrar los planes rusos y defender su ciudad.

David tenía 12 años cuando su padre defendió a Ucrania del primer ataque ruso. Un niño preocupado por su amado padre. Ahora David es un hombre que cumple con el deber que muchos hombres ucranianos dan por sentado. Incluso si fue fatal.



Padre e hijo oran entre sus deberes. Como lo hicieron sus antepasadosFoto: Lars Berg



Los rusos matan ‘con gran placer’

Para ellos está claro que no solo Putin es responsable de la guerra. Pero gran parte de la población rusa.

No es Putin quien dispara. “No es Putin quien abastece a su ejército”, dice Asher Cherkasky. “Putin tampoco apunta con sus armas a las ciudades donde nuestros ciudadanos viven en paz. Putin no presiona el botón para lanzar un misil al hospital de Mariupol o al aeropuerto de Dnipro. No es Putin quien hace esto, sino los ciudadanos de Rusia. Federación. Parece que lo hacen con mucho gusto”.



Incluso cuando toman café, Asher y David Cherkaskej no deponen las armas.Foto: Lars Berg



Desde Bucha, a más tardar, quedó claro que mientras los soldados rusos permanecieran en Ucrania, prevalecerían el terror y la violencia. Las imágenes de la masacre hacen que Asher se llene de lágrimas. “Es un gran dolor. El dolor de nuestro pueblo. Y el odio por quienes lo perpetraron. El judío religioso dice: ‘Estos rusos son animales'”.

Nunca pensó que tendría que ver esas fotos en Ucrania. No después de todo, la gente tuvo que experimentar durante la Segunda Guerra Mundial.



Ascher Tscherkasskij con el reportero de BILD Filipp Piatov en DniproFoto: Lars Berg



Lo que está sucediendo en Mariupol, Kharkiv y muchas otras ciudades de Ucrania no es una batalla entre dos ejércitos. Es el genocidio de un pueblo. “Pueblo ucraniano”, dice Asher.

Para defender a este pueblo, Asher y David lucharán codo con codo. No quieren hacer concesiones desagradables a los rusos, sino luchar hasta que el último soldado ruso abandone Ucrania. Y el horror termina al final.