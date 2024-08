Elecciones estadounidenses en el índice: ++ La Federación Estadounidense presenta una denuncia contra Trump y Musk ++

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que está decidido a lograr un alto el fuego entre Israel y Hamás a pesar de los grandes obstáculos. Biden admitió ante los periodistas el martes a su llegada a Nueva Orleans, donde quería promover una iniciativa contra el cáncer, que cada vez era “más difícil” alcanzar un alto el fuego. “Veremos qué hace Irán y veremos qué pasa; Añadió si hubo algún ataque. “Pero no me rindo”.

Específicamente, el sindicato se refería a Trump, quien le dijo a Musk en la conversación: “Si van a la huelga, dices: ‘Está bien, entonces se habrán ido todos’. “, respondió Musk. Los empleados del fabricante de coches eléctricos Tesla, que él dirige, no pertenecen a sindicatos en Estados Unidos, porque, según Forbes, la actual persona más rica del mundo cree que eso es ciertamente innecesario.

“Tanto Trump como Musk quieren que la gente de clase trabajadora se siente, se calle y se ría abiertamente de esto”, dijo el presidente de la UAW, Sean Fine. “Esto es repugnante, ilegal y completamente predecible por parte de estos dos payasos”.

12:10 p. m.: Arizona votará para ampliar el derecho al aborto en las elecciones de noviembre.

Como muchos otros estados de EE.UU., Arizona votará sobre una posible ampliación del derecho al aborto en las elecciones presidenciales de noviembre. Según una iniciativa declarada exitosa el lunes, en el futuro se permitirán abortos hasta la vigésima cuarta semana de embarazo. Actualmente, el aborto está prohibido en Arizona a partir de la semana 15. La enmienda que ahora se vota ampliaría las excepciones “para proteger la vida o la salud física o mental de la mujer embarazada”.

Se necesitaron 383.923 firmas para someter la iniciativa a votación. Según la Oficina del Secretario de Estado de Arizona, esa cifra se ha superado con creces, con 577.971 firmas válidas.

10:24 AM – New York Times: Harris debe tomarse en serio las protestas en Gaza

Antes de la conferencia del partido con la nueva candidata presidencial Kamala Harris la próxima semana, los demócratas estadounidenses están divididos sobre su posición sobre la guerra de Gaza. “Algunos demócratas (…) desearían que los manifestantes en Gaza simplemente mantuvieran la boca cerrada”, escribió el New York Times. “Y, sin embargo, los manifestantes boicotean repetidamente la campaña de Harris, alimentados por la ira justificada que aumenta después de cada nuevo informe. Harris se apresuró a ignorarlos cuando interrumpieron su discurso en un mitin de campaña en Detroit, pero no podrá ignorar la impactante realidad contra la que tanto protestan. fácilmente y si no aborda adecuadamente la ira legítima de los manifestantes, la nueva unidad demócrata podría tambalearse rápidamente.

7:06 AM – Trump dice que Harris se parece a Melania

Trump afirma que notó el parecido entre él y su esposa Melania en la interpretación de su rival Kamala Harris en la última portada de la revista Time. “Se parecía mucho a la gran Primera Dama Melania”, le dijo Trump a Musk en lo que quizás fue el momento más extraño de la entrevista. “Por supuesto que es una mujer hermosa, dejémoslo así, ¿vale?”