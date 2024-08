“Esta es mi expectativa”: Biden: El acuerdo de Gaza puede disuadir a Irán de atacar a Israel

Tras el asesinato del líder extranjero de Hamás en Irán, Israel espera posibles represalias. Estados Unidos cuenta con avances hacia un alto el fuego en Gaza para calmar la situación y así disuadir a Teherán de lanzar un ataque.

Según el presidente estadounidense, Joe Biden, Irán podría abstenerse de lanzar un ataque de represalia contra Israel si se logra un avance en las negociaciones para un alto el fuego en la guerra de Gaza. En respuesta a una pregunta de los periodistas, Biden respondió: “Ésta es mi expectativa, pero ya veremos”.

El jueves está prevista una ronda de conversaciones potencialmente decisiva sobre un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes, probablemente en Doha, la capital de Qatar, a petición de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que media en la guerra entre Israel y Hamás. . A diferencia de Israel, la organización terrorista Hamás se ha negado hasta ahora a participar. Los círculos de Hamás dijeron que “no negociará bajo fuego”.

El Wall Street Journal citó a mediadores árabes diciendo que las negociaciones indirectas continuarían incluso si Hamás no participara. Añadió que en este caso la organización islámica será informada de las condiciones que se discutieron para llegar a un acuerdo.

A la espera de posibles represalias

En un mensaje de Gaza a los mediadores árabes el lunes por la noche, el líder de Hamás, Juhia Sinwar, dijo que si Israel quiere negociar seriamente y anexarse ​​a Hamás, primero debe detener sus operaciones militares en la Franja de Gaza, informó el periódico. Se cree que Sinwar está ubicado en la extensa red de túneles de Hamás bajo la franja costera cerrada.

“Queremos que todos vengan el jueves, se arremanguen y vuelvan a trabajar”, dijo en Washington el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby. “Al mismo tiempo, estamos siguiendo de cerca lo que Irán y sus representantes puedan hacer esta semana”. La Casa Blanca teme, según informes de los medios, que un ataque de Irán y Hezbolá contra Israel sabotee las negociaciones de alto el fuego y destruya un posible acuerdo. “Será difícil”, dijo Biden. Y añadió: “Veremos qué hará Irán y veremos qué sucede si se produce un ataque. Pero no me rendiré”.

Tras el asesinato del comandante militar de Hezbollah en el Líbano y del líder externo de Hamas en la capital iraní, Teherán, aún no está claro si Irán y Hezbollah llevarán a cabo amenazas de ataques de represalia y cuándo. Un funcionario estadounidense dijo al sitio de noticias Axios: “Irán y Hezbollah no saben qué hacer. Hay muchos planes, pero aún no se ha tomado ninguna decisión”. Estados Unidos, como aliado más importante de Israel, ha desplegado fuerzas militares adicionales en la región con el fin de disuadir y proteger a Israel y sus soldados. Se teme que cualquier ataque de represalia contra Israel pueda conducir a una guerra importante en Oriente Medio.