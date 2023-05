Elimina al ganador en el duelo de probabilidades entre “¿Te diviertes?” y “Vencer a la estrella”

tz televisión

de: Sara Walzen

está dividido

El 27 de mayo, los dos grandes espectáculos compitieron el sábado por la noche en “¿Entiendes la diversión?” y “Beat the Star” en un duelo de ratings. con un claro ganador.

Berlín / Colonia – Apareció nuevamente en la televisión alemana el sábado por la noche. Mientras que Barbara Schöneberger, de 49 años, engañó a sus distinguidos invitados en ARD con “¿Entiendes la diversión?” Esta vez, dos parejas compitieron entre sí en “Beat the Star” de ProSieben. Pero, ¿quién ganó en horario de máxima audiencia?

“Diviértete” vs. “Vence a la estrella”

Los que encendieron la televisión el sábado por la noche estaban perdidos. Ya fuera fútbol, ​​thrillers de Frisia Oriental o un gran espectáculo de entretenimiento, había algo para todos. En “Schlag den Star”, el moderador Elton (52) hizo que una pareja peleara entre sí. Al final, los cantantes de “The BossHoss” Alec Völkel (51) y Sascha Vollmer (51) perdieron ante los comediantes del podcast “Bratwurst und Baklava” Özcan Coşar (42) y Bastian Bielendorfer (39).

Schöneberger, Sigl, Barrio Sésamo: Lo mejor de “¿Entiendes la diversión?” 27 de mayo en imágenes Ver galería de fotos

Una vez más, la presentadora Barbara Schonberger recreó “¿Entiendes la diversión?” Un gran grupo de estrellas está listo. También lo fueron la leyenda de “Bergdoctor” Hans Siegel (53), Ernie y Bert de “Plaza Sésamo” y El cantante pop Ben Zucker (39), quien fue brutalmente engañado por su hermana Sarah (37).en principio.

Elimina al ganador de la batalla de calificaciones entre “Beat the Star” y “¿Entiendes la diversión?”

Sin embargo, no fue suficiente para ganar los ratings. Los claros ganadores del sábado no son solo el FC Bayern Munich, quien, sorprendentemente para muchos, logró asegurar el campeonato, sino también el canal de televisión Sky, que transmitió el último día de la temporada de la Bundesliga. Un total del 41,5 por ciento del grupo objetivo relevante de 14 a 49 años vio el duelo de larga distancia entre los campeones récord Borussia Dortmund, según el servicio de la industria. dwdl.de mencionado. El primer lugar entre la audiencia general de tres y más es nuevamente para ZDF. La adaptación cinematográfica de “Ostfriesenfeuer”, el thriller del autor superventas Klaus Peter Wolf, fue vista por 5,90 millones de espectadores, lo que representa el 28,5 por ciento de la cuota de mercado.

Probabilidades de duelo entre “Beat the Star” y “¿Entiendes la diversión?” Es un claro ganador © Pro7 / Willi Weber & ARD

¿Cuántos espectadores establecieron un récord en Alemania? El 13 de julio de 2014, el canal ARD hizo historia en la televisión: según estimaciones, la final del Mundial entre Alemania y Argentina (1-0) fue muy vista. 34,65 millones de personas en su televisor. Locos: No se incluyeron en este número las personas que vieron el partido en espectáculos públicos o en tabernas. Es probable que el número real sea mucho mayor.

En el duelo entre los dos grandes espectáculos de entretenimiento, también hay un claro ganador. En el grupo objetivo relevante, 0,48 millones de espectadores (16,3 por ciento de cuota de mercado) sintonizaron ProSieben y así obtuvieron la victoria de “Schlag den Star”. ARD ocupa el segundo lugar con “¿Te diviertes?” y 0,47 millones (12,8 por ciento de cuota de mercado) y tiene que reconocer la derrota.

También hubo una amarga derrota en la batalla de ratings entre la “próxima top model de Alemania” Heidi Klum y la adaptación cinematográfica de la película biográfica de Hape Kerkeling “The Boy Should Get Some Fresh Air”. Fuentes utilizadas: dwdl.de