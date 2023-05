Por eso el cantante vivía en Suiza

Página principal mundo

de: kay hartwig

Tina Turner nació en los Estados Unidos. Pero ella ha estado viviendo en Suiza desde la década de 1990. Había razones muy diferentes para esto.

MUNICH / ZURICH – Tina Turner ha llenado los estadios más grandes del mundo. Millones de fanáticos vitorearon a la mujer fuerte y con melena de león mientras se pavoneaba por las pasarelas con tacones altos y una falda de cuero ligeramente corta. La mayoría de ellos pudieron cantar canciones como “The Best” o “What’s Love Got To Do It?” o “bailarín privado”. Tina Turner falleció el 24 de mayo tras una larga enfermedad.

Tina Turner vivía en Suiza en el lago de Zúrich, con su esposo alemán, Erwin Bach.

Pero, ¿quién era este icono del rock? A pesar de su fama mundial, se exilió en Europa. Suiza se convirtió en su país adoptivo. Turner se instaló allí con su socio alemán Erwin Bach, con quien anteriormente había vivido durante varios años en su Colonia natal. Según informes de los medios, la pareja vive en Küsnacht, Suiza, desde 1994. Bach y Turner, quien se casó con su esposo recién en 2013 después de que él le propusiera varias veces, inicialmente alquilaron una casa justo allí en el lago de Zúrich.

Principios de 2022 Ambos compraron una propiedad de 5.000 metros cuadrados, que también se encuentra directamente en el lago. Turner y su esposo llamaron a su nuevo hogar, una finca de 100 años de antigüedad, en honor a los ancestros nativos americanos de la cantante, “Algonquin”. Nació en los Estados Unidos y luego se convirtió en ciudadana suiza. En diciembre de 2021, la Universidad de Berna también le otorgó un doctorado honoris causa por su “trabajo único en su vida musical y artística”.

La estrella de rock Tina Turner posa en el lago de Zúrich. Nació en los Estados Unidos y ha vivido en Suiza. © Calle / dpa

Tina Turner se sintió atraída por los impuestos de Suiza, pero otros también se han beneficiado

Pero, ¿por qué la mundialmente famosa cantante eligió Suiza como su nuevo hogar? En reclusión en el lago de Zúrich, Tina Turner debe tener privacidad, lejos de los fanáticos y la prensa. Sin embargo, las razones fiscales claramente también jugaron un papel. Turner gana millones con su música. Los bajos impuestos en Suiza ciertamente ayudaron a proteger su riqueza.

Esto también está respaldado por el hecho de que la nativa americana renunció a la ciudadanía de su país de nacimiento en 2013. Su portavoz en ese momento le dijo a un portal en línea suizo que la decisión se tomó debido a las reglas más estrictas de las autoridades estadounidenses sobre los impuestos a los estadounidenses que viven en el extranjero. .

Sin embargo, otros en Suiza también se beneficiaron de la presencia de Turner. La compra de la propiedad antes mencionada en el lago de Zúrich ha supuesto una verdadera ganancia inesperada para el municipio de Stafa, en el cantón de Zúrich. Gracias a la compra de inmuebles, la renta del impuesto sobre plusvalías inmobiliarias ha subido tanto que se pueden reducir los impuestos generales. Los ciudadanos de Stafa deben haber estado felices. (X)