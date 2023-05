WGT 2023 en Leipzig: el concierto de Lord of the Lost inspira a la audiencia

Las pistas que recopila Lord of the Lost combinan rock oscuro, baladas, metal y pop de los 80. Y su base de fans es tan diversa como su música. En el público esa noche se pueden ver fans de todas las edades y géneros, familias con niños, metal, punk, goths y rockers. Al cantante Chris Harms le encanta esta variedad.

“Porque no solo tenemos a los pioneros de Wacken, Mera Luna y WGT. Tenemos una mezcla increíblemente colorida”, dice el cantante Chris. “Cuando vas a nuestros conciertos, tienes chicos punk, chicas góticas, tienes cabezas metálicas en sus túnicas. Tienes coloridos ESC’s y coloridos pioneros de CSD, y tienes a los oyentes convencionales, los mods. de nuestros conciertos clásicos, tienes familias enteras con niños”.

Lord of the Lost puede que no sean los artistas favoritos del jurado de ESC. Pero ese tampoco era su reclamo. Se dan cuenta de que siempre estarán tentados a llenar un nicho en la industria de la música. Qué bueno que Leipzig y WGT tengan un corazón exactamente para esos músicos.