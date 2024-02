Elton apareció en ARD

Kay Pflum (izquierda) dirige el espectáculo.Foto: ARD/Maurice McMatzen

La última edición de ¿Quién sabe tal cosa? Se trataba del duelo Schunkel. El lunes de rosas, los invitados de ARD también se disfrazaron. Entonces Kai Pflum fue nombrado repentinamente Príncipe Kai I, quien contó con el apoyo de Virgin Bernhard y el granjero Elton. Henning Krautmacher jugó para Bernhard Hoëcker y Norbert Neugirg para Elton. En esta edición, el bloque Alaaf estaba detrás del ícono del carnaval Krautmacher, mientras que el artista de cabaret Newberg reunió detrás de él a la facción Helau.

El público entusiasmó a los candidatos y creó un buen ambiente en el estudio. Bloom estaba feliz de ver las tablas. “Todavía podemos vivirlo juntos. Es el Lunes Rosa y, por supuesto, queremos celebrarlo. Tenemos mucha planificación, y no sólo visualmente”, subrayó. Pero Elton tuvo que conseguir ayuda en una categoría de juegos.

Elton le explicó la pregunta.

Elton y su compañero de juego Norbert Newberg eligieron la categoría “Signo de interrogación” para una pregunta. Kay Pflum quería saber de ellos: “¿RkReÜAÜG y GrundVZÜV son abreviaturas de…? A: Las palabras más largas que existen realmente en el idioma alemán, B: Alegría extrema y enfado extremo en conversaciones o mensajes cortos, C: Normas que regulan el número de normas anuales.

“Podemos descartar 'b', que es alegría extrema”, dijo rápidamente Newberg. “También descarto B”, añadió Elton, “seguramente habrás oído eso antes. Por una buena razón, la Sociedad de Monitoreo llega tarde. Y la Sociedad de Monitoreo siempre es ÜV”. Estamos en C si excluimos A y B”.

Kay Pflum se burla de Elton

Sin embargo, Nueva Jersey aún no ha descartado a A. El artista de cabaret explicó: “Yo diría que si lo escribieras, las abreviaturas por sí solas son tan largas que podría ser una A”. Ahora Elton se dio cuenta. “Ah, ahora lo entiendo, es una palabra realista”. “Si es una palabra escrita en conjunto, estoy más a favor”, añadió el artista de cabaret. De repente, Elton también vio allí la respuesta correcta: “Sí, ahora que me lo has explicado”, dijo.

Esa noche Kai Pflum viste un disfraz de carnaval.Foto: ARD/Maurice MacMatzen

“Para eso estoy aquí”, respondió el hombre de 63 años. Kay Pflum luego se burló de Elton y bromeó: “Norbert también puede aliviar las quemaduras causadas por el afeitado”. El presentador de “Schlag den Star” no quiso dejarlo así. “Ahora estamos yendo demasiado lejos”, dijo en dirección a Bloom, indicando que habían elegido la respuesta A. “Bueno, has vuelto a cambiar de opinión”, dijo el presentador de ARD. La solución al final fue correcta. “Un buen hombre”, dijo Elton felizmente.

Luego, sobre la elección de la categoría, dijo: “Puedes volver a elegir. Elegí maravillosamente. No he tenido que hacer nada todavía”. Así Elton puede confiar en su compañero de equipo. Al final, los dos ganaron el espectáculo con 4.000 €, repartiéndose el premio entre la mitad del público.