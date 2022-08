Emma Haines gana su tercer oro en el Campeonato de Europa al sprint en Múnich: Los milímetros determinan la victoria en la final

La decisión tras el éxito de Brandenburg de 24 años en la primera carrera y el contraataque de su oponente en la segunda se tomó solo después de evaluar la imagen final en una decisión milimétrica. Y la tercera fue de la holandesa Loren van Rijen, que se impuso en el duelo por el bronce a Lea-Sophie Friedrich de Dassault, que finalizó segunda en el mundial.

“Por la mañana me sentí muy mal y luego pensé que solo iba a ser cuarto. Tuve que vomitar un par de veces”, dijo Haines. Entre ellos y yo lloré, todo pasó una vez, pero mi equipo me dio un gran apoyo y ahora no puedo creer que sigo ganando. Mucha gente quiere un apodo. Tres de ellos son geniales”.

Emma Stays Gorgeous, dos veces campeona olímpica y experta en “ZDF”, Kristina Vogel, elogió los fuertes nervios de la ganadora de la serie en su reciente éxito.

El jugador de 31 años describió la victoria de Haines en la dramática carrera de toma de decisiones como un golpe táctico del dominador en Munich: “Gross lo clavó en la racha negra y lo hizo bien”.

Leah Sophie Friedrichshain estaba decepcionada después del cuarto lugar

Vogel no consideró que el ala cerrada de la tercera ronda fuera un defecto: “Con el final de la imagen, no importa cómo ganes. Es suficiente para mostrar un cuadro, luego eso es lo que importa al final”.

Por otro lado, Friedrich estaba decepcionado. “No fue fuerza, fue sobre todo táctica”, dijo en ZDF. “Eso es decepcionante para mí, pero obtuve lo mejor de eso”.

Para la Federación Alemana de Ciclistas (BDR) fue la décima medalla en el Campeonato de Europa en casa. El título del Campeonato de Europa fue para la Federación Alemana en seis ocasiones.

Otra caída en el campeonato de ciclismo

El inicio del curso debe ser debido a una Otra mala caída Llegué como una hora tarde.

En la última carrera por puntos del Omnium Femenino, varias pilotos cayeron.

Los griegos, Argiro Melaki y Jana Solovig de Ucrania, se vieron particularmente afectados. Ambos fueron atendidos durante 30 minutos detrás de una barrera y luego sacados de la habitación en camilla.

