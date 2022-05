Emocionante ridiculizar el cambio climático

norteTras polémicas declaraciones sobre política climática del equipo directivo del BOE HSBC Bajo la presidencia de Noel Quinn, ahora están tratando de suavizar las cosas. Quinn dijo en una publicación de LinkedIn Job Network durante el fin de semana que su instituto no desalentaría su plan para ayudar a la economía mundial a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Su declaración encontró el apoyo de varios banqueros de HSBC, como el Jefe de Gestión Patrimonial, Nuno Matos.

Los comentarios recientes hechos por Stuart Kirk, Director Global de Inversiones Sostenibles, no se alinean con la estrategia del Banco y no reflejan los puntos de vista de la alta gerencia. Kirk dijo en una conferencia de la industria el jueves que los bancos centrales, entre otras cosas, evaluarán los riesgos financieros de Cambio climático Exagerar. Recibió críticas de los defensores del clima.

Tontos que hablan del fin del mundo

de acuerdo a ‘tiempos financieros’“ Citando círculos informados, Kirk ha sido suspendido por sus comentarios. Se está llevando a cabo una investigación interna. Además de criticar a los bancos centrales y la industria financiera por estar profundamente preocupados por el cambio climático, Kirk se quejó de sus continuos tratos con “algunos extraños que me dicen el fin del mundo”, informó Bloomberg. El jueves, Kirk dijo en una presentación de 15 minutos en la conferencia del Financial Times que el cambio climático no es un riesgo financiero del que preocuparse. Hablando con el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo que entendía que le quedaban muchos años antes de retirarse de la banca central. Ya que este otro hay que ofertarlo. Pero siente que las cosas se están saliendo de control.

Debido a los riesgos climáticos, los bancos han descuidado temas más apremiantes, como el panorama de las criptomonedas que ataca a la industria financiera, la regulación estadounidense, el problema de China, la inminente crisis inmobiliaria, el aumento de las tasas de interés y la inflación. Pero siempre debe lidiar con algo que solo sucederá en 20 o 30 años, porque la proporcionalidad estaba completamente fuera de lugar. Kirk dijo que la humanidad debería centrarse en adaptarse a un entorno cambiante. A quién le importa si Miami estará seis metros bajo el nivel del mar dentro de 100 años, Amsterdam ha estado haciendo esto durante mucho tiempo.

“Refranes individuales”

Nicholas Moreau, administrador senior de activos de HSBC, negó las acusaciones de Kirk. Los comentarios de ninguna manera reflejan los puntos de vista de HSBC. Consideró el cambio climático como una de las amenazas más graves para el planeta y se comprometió a lograr cero emisiones netas para 2050. Céline Herweger, directora de sostenibilidad de HSBC, dijo que los comentarios de Kirk no eran en absoluto la opinión de la empresa, sino que provenían de una individuo, le dijo a Bloomberg. El cambio climático es un tema importante para HSBC.