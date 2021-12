Empresas sobrevaloradas: el vicepresidente de Berkshire, Charlie Munger, hace sonar la alarma: “Este mercado está más loco que durante la burbuja de las puntocom” | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo

La situación actual en los mercados de valores es una gran preocupación para el inversor estrella y vicepresidente de Berkshire Hathaway, Charlie Munger. Su antiguo compañero, Warren Buffett, reconoció esto en la Conferencia de Líderes de Inversión de Hearts and Minds a principios de este mes, informó el periódico de negocios australiano. El mito del mercado de valores es particularmente incómodo con las valoraciones extremadamente altas de las empresas que cotizan en bolsa. Esto hizo que el mercado pareciera “más loco” de lo que era en el momento de la burbuja de las puntocom a principios de la década de 2000. Admite que hubo algunas empresas en ese momento que vieron valoraciones más altas, pero en general, el mercado de valores actual parece ser más disfuncional para él. Así que lo resumió: “No puedo soportar participar en estas locas mutaciones”.



Según Munger, hay empresas que ahora cotizan 35 veces sus resultados. Esto dificultaría que los inversores hagan un buen uso de sus inversiones. rendimientos Para lograr: “Es difícil lograr resultados que puedan describirse como naturales”, dice Munger en este contexto.



Charlie Munger depende de Costco

Sin embargo, también enfatizó en la conferencia que hay dos empresas que definitivamente puede calificar como buenas inversiones. El inversor estrella no ha encontrado más que palabras de elogio para la cadena minorista estadounidense Costco. A diferencia de otros minoristas, la empresa se centra en su propio programa de membresía de clientes y, según Munger, tiene el potencial de convertirse en un “actor gigante de Internet”. Munger llegó a decir que incluso prefería Costco sobre el gigante de Internet Amazon.



BYD como “una de las mejores empresas del mundo”

La segunda empresa destacada por Charlie Munger es el fabricante chino de automóviles electrónicos BYD, donde Berkshire Holdings Inc. ha sido durante mucho tiempo un inversor sólido. “China está orgullosa de BYD y debería estarlo. Es una de las mejores empresas del mundo”, dijo el vicepresidente de Berkshire. – Comercio de Bitcoin con Plus 500: así es como funciona. El 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al utilizar este proveedor Negociación con CFD. Debe pensar detenidamente si puede correr el alto riesgo de perder su dinero. Además, el inversionista estrella expresó su felicidad de que el mundo ahora esté cambiando a tecnologías más amigables con el medio ambiente: “Me encanta el hecho de que estamos reduciendo rápidamente el consumo de carbón, gasolina y diesel y estamos usando electricidad de fuentes renovables”.



Las criptomonedas nunca deberían haber sido “inventadas”.

Al igual que su amigo cercano Warren Buffett, Munger también confirmó en una entrevista con The Australian Business Review que no es fanático de las criptomonedas. En su opinión, la criptomoneda “nunca debería haber sido inventada”. También opina que debería haberse prohibido, como sucedió en China, por ejemplo. Ésta fue la decisión correcta. “Quiero ganar dinero vendiendo cosas que son buenas para ellos y no malas para la gente”. Sin embargo, Munger dice que las personas que venden criptomonedas “no pensarán en el cliente, solo pensarán en sí mismas”.



Palabras de elogio para Wegner Elon Musk …

Para los entusiastas de la criptografía y el presidente de Tesla, Elon Musk, el vicepresidente de Berkshire encontró muchas palabras positivas. Entonces Musk es muy capaz, pero cree que puede hacer más de lo que ya hace y eso ha ayudado. Nunca subestimes a nadie que se sobreestima a sí mismo. Obviamente, algunos de los mayores éxitos se deben a personas que han intentado cosas demasiado extremas porque tienen demasiada confianza. Y si lo hacen, entonces tienes a Elon Musk ”, dice Munger.



… y el fundador de Amazon, Jeff Bezos

El inversor estrella también describió al fundador de Amazon, Jeff Bezos, como un “hombre brillante”, según el Australian Business Journal. Bezos también tuvo la suerte de poder aprovechar la ola de Internet que lo impulsó. Además, es alguien que ha “trabajado duro” para lograr “resultados notables”.

