El mercado laboral alemán: un boom insaciable

“Tenemos que imaginar a Sísifo como una persona feliz”. Esta frase del escritor francés Albert Camus también se puede aplicar al mercado laboral alemán: hay que imaginarlo como la parte feliz de la economía en el nuevo año. Si bien últimamente se han acumulado malas noticias de casi todas las demás áreas de la economía, las cosas van bien en el mercado laboral.

Si bien persistirán los cuellos de botella de la oferta, disminuirá el crecimiento y provocará una inflación más alta de la esperada, el impacto sobre el empleo seguirá siendo limitado. En el nuevo año, los expertos predicen incluso un récord de empleo en Alemania. Con 45,4 millones de personas, en 2022 habrá más personas asalariadas en la historia de una Alemania unida que nunca.

El mercado laboral alemán aún tiene que recuperarse de las consecuencias de la pandemia, que de ninguna manera ha terminado. Gran parte de la incertidumbre que rodea a la variante Omikron muestra que siempre es posible dar marcha atrás, lo que también conduce a nuevas restricciones en la vida pública. Sin embargo, los expertos se muestran optimistas sobre el mercado laboral alemán. La consultora EY prevé un año récord para el empleo en Alemania.

“Se espera un fuerte auge del mercado laboral en 2022”, dice Henrik Ahlers, director ejecutivo de EY Alemania. Según los consultores, el número de personas empleadas aumentará en casi 500.000 en el nuevo año. Esto no solo superará el nivel anterior a la crisis en 2022, sino que también alcanzará un nuevo récord en el empleo. WELT realizó un examen preliminar del estudio EY.

Fuente: infografía mundial

En los años anteriores a Corona, el mercado laboral alemán se desarrolló de manera muy dinámica. Entre principios de 2010 y principios de 2020, es decir, antes de que la pandemia azotara la República Federal de Alemania, el resultado neto fue que se emplearon 4,5 millones de personas más. Fue uno de los levantamientos laborales más poderosos de las últimas décadas. Solo el Covid-19 y las medidas anti-epidémicas pusieron fin a este boom. Sin embargo, la temida depresión con millones de puestos de trabajo perdidos no se materializó.

“A pesar de las importantes limitaciones económicas, las restricciones de viaje y los cierres temporales, se puede evitar un aumento masivo del desempleo”, dice el Director Gerente de EY. especialmente el trabajo de corta duración Salvó a los empleados de Alemania de choques aún más violentos.

Expertos en plataformas de trabajo en línea StepStone.de (como WELT pertenece Axel Springer SE) llegó a la conclusión de que la reanudación de la recuperación en el mercado laboral alemán no podrá ser detenida, ni siquiera por otra ola de Corona. “2022 promete ser otro año de prosperidad para el mercado laboral, y esto se aplica a todos los grupos e industrias ocupacionales”, dice Tobias Zimmermann, experto en mercado laboral de StepStone.

Sin embargo, la demanda de trabajadores calificados no es la misma en todas partes. La industria clásica en particular, que ha sido el motor del empleo en el país, también está experimentando problemas. El número de puestos de trabajo en los fabricantes de maquinaria y otros fabricantes de bienes de capital cayó alrededor de un tres por ciento en el otoño de 2021 en comparación con el año anterior. Algunos proveedores de automóviles en Alemania también continúan operando durante un corto período de tiempo, mientras que la producción en el extranjero es alta. Las razones de esto son los problemas de la cadena de suministro y la falta de productos intermedios como chips de computadora, que no se espera que se resuelvan hasta 2022.

Fuente: infografía mundial

Pero otras áreas están prosperando: la demanda de profesionales del comercio electrónico y profesiones de digitalización es insaciable. “Además de los trabajos en TI, que han tenido una gran demanda durante algún tiempo, estamos viendo una verdadera lucha por los trabajos que han ganado prominencia debido a la pandemia de coronavirus”, dice Zimmerman, un experto de StepStone. Impulsado por el auge del comercio en línea, actualmente existen “oportunidades comerciales increíbles” en el campo de la logística.

La demanda de personal de enfermería tampoco disminuirá en el futuro previsible. Según la Oficina Federal de Estadística, el sector de los servicios sociales y de salud ya es uno de los pocos sectores económicos en los que el empleo era más alto a fines de 2021 que en 2020. La situación en la industria de la hospitalidad es completamente diferente. Fueron contratados aquí más recientemente que hace un año, y la disminución de puestos de trabajo en el ocio y la recreación no se ha detenido todavía. Los expertos de StepStone esperan una recuperación solo después de que disminuya la ola de Omikron. “El turismo y la gastronomía volverán a paralizarse cada vez más en el verano, siempre que la epidemia sea positiva”, explica Zimmermann.

En línea con el empleo récord, los economistas esperan una tasa de desempleo récord en 2022. Los expertos de EY esperan que la tasa de desempleo caiga al 3,2%. La tasa de desempleo está establecida por las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es algo diferente de la tasa de desempleo publicada por la Agencia Federal de Empleo mensualmente. En 2021, por ejemplo, la tasa de desempleo de Alemania era del 3,7%. Por otro lado, la tasa de desempleo de la agencia federal fue de 5.8%, que es aproximadamente dos puntos porcentuales más alta. Por lo tanto, la tasa de desempleo proyectada del 3,2 por ciento para 2022 alcanzaría una tasa de desempleo promedio de poco más del cinco por ciento.

Desde el punto de vista de los economistas, la tasa de desempleo según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo tiene la ventaja de que permite una comparación sin problemas con otros países. Se ve muy bien en el nuevo año. “En 2022, la República Federal de Alemania debería volver a ocupar el primer lugar en el ranking de países de la eurozona con las tasas de desempleo más bajas”, dice Jean-Yves Gigurel, copresidente de la Junta Directiva de EY en Alemania. . En 2021, los Países Bajos tenían un mejor historial en el mercado laboral con un 3,3%. En toda la zona euro, la tasa de desempleo alcanzó el 7,9 por ciento en 2021 y se espera que caiga a 7,6 en 2022. Se dice que es la más alta en Grecia con 16,3%, y la más baja en Alemania y los Países Bajos, la mayor economía en euros. .

Fuente: infografía mundial

Además de la cuestión de en qué sector económico hay puestos de trabajo, la cuestión del salario es fundamental para los trabajadores calificados. En 2021, la mayoría de los empleados tuvo que aceptar la ronda de poder adquisitivo cero, ya que el crecimiento de los salarios rara vez pudo seguir el ritmo de la inflación. Sin embargo, en el nuevo año, las empresas a menudo tienen que dar más para encontrar (y retener) empleados calificados, porque el equilibrio de poder cambia a favor de los empleados.

La alta demanda de trabajadores, que muchas industrias ya han informado, se convertirá en un problema importante en la inminente recuperación económica, predice Gigurel: “La escasez de trabajadores calificados se ha desvanecido en un segundo plano durante los tiempos de la pandemia. Pero si más empresas quieren Contratar nuevos empleados nuevamente en el próximo año, quedará claro que el mercado laboral en muchas industrias y regiones está casi vacío. Cada vez es más difícil encontrar empleados calificados “.

Fuente: infografía mundial

Esta es una ventaja para los empleados debido a sus posibilidades de obtener salarios más altos a través del aumento. Pero esto se convierte en un problema para la economía en su conjunto. El gerente general de EY teme que “la escasez de trabajadores calificados esté actuando cada vez más como un impedimento para el crecimiento”. Esto se nota especialmente en el momento de la transformación. “Muchas ramas de la industria, como la ingeniería mecánica y el sector automotriz, se encuentran en medio de una profunda revolución tecnológica. Al mismo tiempo, los modelos comerciales digitales son cada vez más importantes y, sobre todo, los ambiciosos objetivos climáticos garantizan una necesidad adicional de personal calificado y técnicamente capacitado ”.

Uno lo ve de manera similar en StepStone: “El desafío para el futuro ya no es el desempleo, sino el desempleo”, dice Zimmerman. Desde un punto de vista corporativo, encontrar a los empleados adecuados se está convirtiendo cada vez más en un factor crítico para el éxito. Los solicitantes de empleo tienen excelentes posibilidades de encontrar el trabajo adecuado. El experto en mercado laboral está convencido de que la oferta y la demanda desempeñan su papel. El hecho de que las empresas contraten cada vez más también se puede ver en uno de los desarrollos en las ofertas de trabajo de StepStone: actualmente existe una demanda particularmente alta de reclutadores que, a su vez, deben encontrar nuevos empleados.

Lo que Camus escribe sobre Sísifo se aplica al departamento de recursos humanos: “La lucha contra los picos puede llenar el corazón humano”.

