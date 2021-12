Riesgo de inflación: el director del fondo soberano noruego advierte sobre un período prolongado de debilidad en los mercados financieros | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Materias primas en este artículo

Nikola Tangen parece preocupado por la tendencia de la inflación

Es probable que la debilidad del mercado dure años

negativo rendimientos miedo

El Norwegian Petroleum Fund gestiona activos de alrededor de 1,2 billones de euros para el banco central del país, lo que lo convierte en el mayor fondo soberano del mundo. El dinero proviene de la producción de petróleo y gas en Noruega y se invierte en más de 9.000 empresas en todo el mundo, incluidos nombres conocidos como Apple, Amazon, Microsoft y Volkswagen.

En los 25 años transcurridos desde su fundación en 1996, el fondo ha generado una rentabilidad media del seis por ciento. Pero el director del fondo, Nicolas Tangen, ahora parece sombrío para el futuro, dijo al Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



etapa de debilidad a largo plazo

Desde el inicio del fondo, “hemos visto aumentos de precios en el mercado de valores casi constantemente. Y cuando las cosas se pusieron cuesta abajo, no tomó mucho tiempo. Esta vez, no creo que las cosas suban tan rápido. Incluso La crisis financiera de 2008 parece pequeña en el pasado, estoy convencido de que no continuará así. El futuro será menos atractivo para nosotros que el pasado ”, advirtió Tangen en la entrevista.



El hombre de 55 años asume que la fase débil que temía en los mercados financieros internacionales continuará por mucho tiempo: “Nos estamos preparando para una década de bajos retornos. Probablemente será negativa”.



Amenaza de inflación

No es la pandemia del coronavirus, ni los muchos conflictos políticos lo que preocupa a Nicolás Tanguin. “El mayor problema potencial es la inflación. Veo inflación en todas partes: en las tarifas de flete, en los precios de los metales y alimentos, en los costos de construcción y progresivamente también en los salarios. Creo que esto tendrá consecuencias mucho más graves de lo que generalmente se acepta”. explicó el responsable del fondo.



Los participantes del mercado de todo el mundo están observando con preocupación la evolución de los precios al consumidor. En la eurozona, por ejemplo, la inflación saltó a un récord del 4,9 por ciento en noviembre. Al mismo tiempo, Estados Unidos registró su tasa de inflación más alta desde junio de 1982, con un 6,8%. Norges Bank reconoció la amenaza y respondió en consecuencia. La tasa clave se elevó al 0,50 por ciento a fines de septiembre y luego nuevamente a mediados de diciembre. Además, el regulador de divisas anunció otro aumento en marzo de 2022.



Dijo Tangen, explicando por qué está particularmente interesado en la inflación y ve el mayor riesgo.



Establecer expectativas

Aproximadamente el 70 por ciento de los activos del Norwegian Petroleum Fund se invierte actualmente en acciones. Pero a pesar de su sombría perspectiva, Tangen no cree en la separación de acciones ahora. “Mi impresión es que nuestra combinación de acciones, bonos y bienes raíces es correcta”. En cambio, es necesario cambiar algo más: “Lo que tenemos que cambiar son nuestras expectativas para el futuro”.

