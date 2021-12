Después de la salida de Twitter: Block CEO Jack Dorsey: Bitcoin reemplazará al dólar estadounidense – crítica Web3 | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo Forex en este artículo

?? El fundador de Twitter, Dorsey, deja atrás a la alta dirección

?? Pronóstico optimista para Bitcoin

?? advertencia de decepción web3

El fanático de Bitcoin, Jack Dorsey, deja Twitter: enfoque en el bloque

En el pasado, Jack Dorsey, cofundador del servicio de SMS Twitter y proveedor de servicios de pago Block, anteriormente conocido como Square, hizo muchos comentarios positivos sobre las criptomonedas. El grupo de medios de Dorsey no solo ofreció la opción de distribuir consejos en forma de Bitcoin a los usuarios de Twitter en septiembre, el empresario también vendió El primer tweet de la primavera a nombre de NFT A un orgulloso precio de 1.630 Ether, que en ese momento equivalía a unos 2,9 millones de dólares.



Expansión del negocio de cifrado

Dorsey recientemente hizo un trabajo Renuncia como CEO de Twitter Para enfocarnos completamente en el servicio de pago. además cambiando el nombre Square to Square se anunció hace solo unas semanas y tiene como objetivo provocar un cambio de enfoque hacia las criptomonedas. El nuevo nombre de la compañía, Block, no es solo una referencia a la tecnología blockchain en la que se basan muchas criptomonedas. Con “tbDEX”, la sucursal TBD anunció en noviembre un protocolo que, entre otras cosas, debería servir para el intercambio de activos de naturaleza digital, así como bienes reales y monedas fiduciarias, sin revelar su identidad. Como escribió The Guardian, el intercambio puede excluir criptomonedas distintas de Bitcoin. Y en la aplicación de pago del grupo, actualmente solo son posibles las transacciones con un cripto veterano, pero no con la competencia.



Altas expectativas de bitcoin

Bitcoin tiene como objetivo cambiar la forma en que las personas pagan, como ha enfatizado Dorsey repetidamente. En agosto, el empresario predijo en su perfil de Twitter que las mayores criptomonedas, ponderadas por la capitalización de mercado, unirán no solo a Estados Unidos, sino también al mundo entero a largo plazo.



# bitcoin Unirá a un país profundamente dividido. (Y al final: el mundo) – Jack (@jack) 9 de agosto de 2021

Ahora el fan de las criptomonedas hizo lo mismo. Cuando el rapero estadounidense Cardi B le preguntó si cree que la criptomoneda reemplazará al dólar estadounidense en el futuro, Dorsey estaba convencido de las cualidades de la moneda.



Sí, Bitcoin lo hará – Jack (@jack) 21 de diciembre de 2021

“Sí, bitcoin lo hará”, dijo Dorsey en diciembre sobre el servicio de SMS.

Advertencia del sucesor de Internet Web3

Sin embargo, Dorsey se mostró menos optimista sobre Web3, que se comercializa como el sucesor de Internet actual. El concepto prevé que los usuarios dependan menos de las grandes empresas tecnológicas como Alphabet y Meta y, en cambio, dependan de una “Democratización de Internet” Esta pasando. Esto debería ser posible a través de la tecnología blockchain. Esto significa que las monedas digitales también se utilizarán en la Web 3. Sin embargo, Dorsey no parece creer en este concepto. “No puedes tener Web3”, dice el cofundador de Twitter. Por lo tanto, es poco probable que exista alguna forma de Internet separada de las grandes empresas. “Es una entidad central en última instancia con una etiqueta diferente. ¿Deberías saber en lo que te estás metiendo?”. Para ilustrarlo, también compartió una caricatura que supuestamente muestra que las grandes empresas en particular se están aprovechando de Web3, mientras que los pequeños inversores se quedan en el camino.



La salida de Twitter podría impulsar el auge de las criptomonedas

A pesar de la alta volatilidad, cree que la retirada de Dorsey del liderazgo de Twitter puede beneficiar al mercado de las criptomonedas. Estratega jefe en Fundstrat Tom Lee. Las empresas de criptografía en bloque tienen un gran potencial, dijo a CNBC el experto estadounidense en transmisión. El analista aconseja a los inversores que se mantengan alejados de las fluctuaciones de precios a corto plazo. “Cada año, Bitcoin obtiene todas sus ganancias en 10 días, y si no posee Bitcoin en esos 10 días, pierde el 25 por ciento anual”, dijo el experto. Por eso es importante mantenerse atento.



¿Quieres invertir en criptomonedas? Nuestros guías explican cómo hacerlo en 15 minutos:



» comprar bitcoins, comprar ondulación, comprar IOTA, comprar litecoin, comprar ethereum, Compra Monero.



El sucesor de Dorsey, Parag Agrawal, puede continuar con su negocio de Twitter

Pero incluso sin el liderazgo de Dorsey, el tema de la criptomoneda seguirá desempeñando un papel importante en Twitter en el futuro. Con la salida del fundador de la empresa, Parag Agrawal ha pasado al cargo de CEO, que anteriormente ocupó la dirección técnica del grupo de medios. El portal de cifrado Decrypt informa que también se dice que el sucesor de Dorsey está entusiasmado con la tendencia hacia las criptomonedas, según una fuente anónima. “Párrafo [Agrawal] Estuvo muy involucrado en Bluesky (el proyecto de protocolo descentralizado), por lo que es seguro decir que es un fanático de las criptomonedas ”, dijo la persona familiarizada con el asunto al sitio de noticias. E incluso si no, Twitter necesita una audiencia más amplia y comprometida, y la criptomoneda es una comunidad muy importante para ella. “Queda por verse si Agrawal se revelará como un partidario de Bitcoin & Co. en el futuro y si, por lo tanto, las criptomonedas jugarán un papel cada vez más importante en el negocio de los servicios de mensajería corta.

Equipo editorial de Finanzen.net

Fuentes de imagen: Steve Heap / Shutterstock.com, Frederic Legrand – COMEO / Shutterstock.com