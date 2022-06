De Skytrax: Lufthansa tiene que renunciar a su quinta estrella nuevamente

Hace cuatro años, la aerolínea alemana ascendió para unirse al ilustre círculo de Fünsternea Airlines. La empresa de calificación Skytrax ahora ha degradado a Lufthansa a cuatro estrellas.

Fue una sensación. A finales de 2017 consiguió uno por primera vez. Una aerolínea no asiática ha recibido una calificación de cinco estrellas de la firma británica de consultoría y calificación Skytrax. Esto significa que Lufthansa felizmente se une a un selecto grupo de diez aerolíneas que han recibido el prestigioso premio.

“Este premio es un reconocimiento bien merecido de nuestros grandes esfuerzos para hacer de Lufthansa una de las aerolíneas líderes en el mundo una vez más”, dijo el director general del Grupo Lufthansa, Carsten Spohr, después de otorgar la máxima calificación. Pero eso terminó después de cuatro años. Lufthansa ha perdido su quinta estrella y Skytrax solo la califica con 4 estrellas, al igual que Gateway primero. Ofertas de viajes mencionado.

A la par de los competidores

Skytrax ahora considera que solo Lufthansa First Class es de primera clase. Premium Business y Economy obtienen cuatro estrellas, y Economy solo tres estrellas y media. Al evaluar la clase ejecutiva, la aerolínea alemana obtuvo la puntuación más alta en solo dos de sus 53 criterios, la mayoría de los cuales son cuatro estrellas.

Esto significa que Lufthansa tiene la misma calificación que muchos otros competidores. Air Canada, Air France, Air New Zealand, British Airways, Ethiopian, Finland, Iberia, KLM, Oman Air y Qantas también tienen una calificación general de cuatro estrellas. Las filiales austriaca de Lufthansa, Edelweiss y suiza también cuentan con cuatro estrellas.

Otro club puramente asiático

Con la clasificación degradada de Lufthansa, el club de cinco estrellas volvió una vez más a Asia pura. Incluyen: All Nippon Airways, Asiana, Cathay Pacific, Eva Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways y Singapore Airlines. Sin embargo, Skytrax no está exento de controversia. Porque la compañía no solo evalúa a las aerolíneas, sino que también las asesora para mejorarlas. Esto conduce automáticamente a un conflicto de intereses.

No se pudo contactar a Lufthansa para hacer comentarios antes de que se publicara el artículo.