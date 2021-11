En ARD hoy: “Zero” con Heike Makatsch salta y tropieza al principio

deHarald Keeler Cerrar

La película más vendida “Zero” se proyecta hoy en Das Erste. Heike Makatsch juega en el futuro y, sin embargo, está cerca del presente.

BERLÍN – La televisión que cuenta con ARD no podría estar más actualizada. Ha pasado poco más de una semana desde que los documentos bloqueados de la empresa de Internet Facebook se hicieron públicos. Atestiguan críticas internas pero constantemente rechazadas, de algoritmos que generan vórtices de odio y regulaciones especiales para clientes de alto perfil a quienes se les permite denunciar, desinformar y denigrar sin acoso. Porque su paquete digital aumenta el número de usuarios.

La película para televisión “Zero” (ARD), escrita por Johannes Betz basada en la exitosa novela de Mark Ellsberg, que se emitió como parte de la serie “Near Future” al principio, salta un poco hacia el futuro. Allí los “vasos Freemee” están de moda. Monturas que recuerdan a las gafas, pero que tienen un amplio acceso a los datos personales y se los transmiten al usuario a primera vista.

De esta forma, la periodista Cynthia Ponsant (Heike Macach) reconoce a su homólogo: “Jeffrey Pescor, nacido en 1983, Canadá, divorciado, un hijo”. Hay más información disponible para un pago de 2,99 € o para el canje de cinco Smart Points.

“Zero” hoy en ARD: superado por los avances técnicos

Cynthia Ponsant está tratando de volver al trabajo después de dos años de cuidar a su esposo enfermo terminal. Han pasado muchas cosas mientras tanto. ¿Distingue entre la web y el mundo real? Se burla del editor en jefe Tony Brenner (Axel Stein). “Wow. Lo siento.” Se ríe porque Cynthia muestra su pedido en papel.

Zero "(ARD), miércoles 3 de noviembre de 2021
Trabajo una actriz
Cynthia Heike Macach
Viola Ponsant Louise Emily Chercic
Philip Ponsant Fabian Guest
Passamonte Jeff Biscour Matthias Weidenhofer
Tony Brenner Axel Stein
Janine Meryl Henching
Karl Monteck Sabine Tambria
cero Agujero de Bukowski

El anacronismo de Argh, este ex periodista estrella. Quizás la habría enviado a casa devolviéndole el correo si no hubiera sido por un ataque con drones en la caravana del Ministro del Interior y la Cancillería mientras hablaban y retransmitían en directo por las pantallas de Tahrir. La responsabilidad de la acción la toma un grupo llamado Zero, que se compromete a combatir los “pulpos de datos”. Cynthia recibe su primera tarea: una historia de fondo sobre Zero.

“Zero” (ARD) – Día 1: Aquellos que corran rápido serán recompensados

Freemee lanzó otro producto innovador. La aplicación ofrece a sus usuarios un código de conducta que mejora la compatibilidad social a primera vista. Aquellos que sigan las recomendaciones de audio de la computadora obtendrán puntos inteligentes como bonificación. Ya no es futurista, sabemos algo similar de China.

Freemee vende dispositivos y aplicaciones de forma gratuita. Pero detrás del altruismo que se exhibe, hay intereses muy diferentes. Cero activistas están detrás del secreto. Ciertos incidentes también han levantado las sospechas de Cynthia. Su investigación va en una nueva dirección y no está exenta de riesgos. Las primeras muertes ocurrirán pronto.

Esencialmente, es muy bienvenido cuando películas de televisión como “Zero” (ARD) o series de televisión abordan temas actuales y adoptan una postura de tiempo crítico, como es el caso de muchas producciones a través de comerciales y transmisiones en vivo. Los presentadores, con fantasía y horror, evitan los sitios de producción y el suspenso. Aunque la nueva adaptación “Zero”, muy intensa en comparación con la original, es interesante en cuanto a tema, la implementación técnica no es muy convincente.

“Zero” hoy en ARD: Berlín ha muerto

Porque el flujo narrativo de “Zero” en el ARD una y otra vez se ve perturbado por molestos errores. No es creíble, por ejemplo, que la camarilla de la escuela interesada en la tecnología y la moda en torno a Viola, la hija de Cynthia, de diecisiete años, se reúna con regularidad en un páramo desolado.

El escenario del suceso es Berlín feo, desolado y casi desierto, sin explicación para el aparente declive de la vida pública. Pero si la dramaturgia de la historia hace que los transeúntes sean imprescindibles, por supuesto que están ahí de inmediato, gracias al asistente de dirección.

La gente vive y trabaja en habitaciones frescas y escasamente amuebladas que van en contra de los incentivos de los consumidores para las empresas involucradas. ¿A quién venden sus mercancías que nadie parece querer, ni siquiera los círculos acomodados?

Se vuelve totalmente ridículo cuando un compañero periodista de Cynthia escribe con una sola mano en la pared con una netbook en los brazos. Un gran logro si puede seguir trabajando durante todo un día. ¿Y un adolescente que está completamente concentrado en su teléfono inteligente no debería notar que la cosa se le cae de la mano?

para transmitir “Zero”, miércoles 3 de noviembre de 2021, a las 20.15 h en Das Erste Y de hecho en Biblioteca de medios ARD.

De esta manera, la historia salta y tropieza una y otra vez, no transcurre sin problemas y es reconocible como un drama ordenado. El director de cortometrajes Oscar Jochen Alexander Fridank puede haber tenido exactamente esto en mente, siguiendo la idea de Brecht de romper ilusiones. Pero luego, hubo una falta de la coherencia necesaria, y su lanzamiento se tambaleó entre conceptos.

Promocionar el producto, obviamente más familiar que los servicios de transmisión como Netflix, no tendría ningún sentido para Brecht. (Harald Keeler)