En los dos últimos episodios: reemplazó a Thore Schölermann en “La Voz de Alemania”.

Thore Schölermann se perdió los dos últimos episodios de la temporada actual de “La Voz de Alemania”.

En las semifinales y finales, intervendrá un colega en lugar del padre.

¿Quién está del lado de Lena Gercke en los dos shows?

Thore Schölermann anunció el domingo pasado que será el presentador del programa musical ProSiebenSat.1 ”.La voz de alemaniaDijo al final: “Se cancelará en los dos últimos números de la temporada actual”. Ella estará allí de nuevo el próximo domingo, y desafortunadamente no lo haré, porque voy a ser papá y me gustaría estar con mi esposa ”. Del programa. Semifinales y finales el próximo domingo (12 y 19 de diciembre, 8:15 pm en Sábado 1) No rivalizó solo con su copresentadora Lena Jerke.

A pedido de un lugar en las noticias, el locutor anunció que en las semifinales Melissa Khalj Y en la final Stephen Gaten intervendrá. Además de Schulermann, Khilj ya dirige “The Voice Kids”. Muchos deberían conocerla como presentadora de “Celebrity Big Brother – The Late Night Show” junto con Jochen Bendel. Gätjen es una cara famosa de ProSieben y actualmente coordina “Joko & Klaas contra ProSieben”.

Con Jana Schölermann puede estar ‘actualizado todos los días’

Desde 2012 Thor Schullermann Activo como director del programa “Voice of Germany”. Desde 2013, también ha supervisado la edición infantil.Las voces de los niñosActualmente está esperando su primer hijo con su esposa Jana Schullerman, y lo anunciamos en septiembre. que tienen una hija. Los actores y presentadores están casados ​​desde 2019. Se conocieron y se enamoraron en 2010 en el set de la telenovela ARD “Verbotene Liebe”, que se detuvo en 2015.

La madre recién embarazada afirmó en una historia de Instagram que es probable que el parto comience debido a una colestasis durante el embarazo y que “podría tener lugar hasta ahora cualquier día”. La fecha de vencimiento calculada es en realidad finales de diciembre.

