Esta fama fracasó dos veces con Gunter Gauch

Gunter Gauch tenía “¿Quién quiere ser millonario?” En más de 22 años. Muchos momentos emocionantes.Foto: RTL

Televisión

Muchos ya se han sentado con Gunter Gauch Gente famosa En la presidencia del Consejo durante 22 años. Oliver Bucher, Anki Engelke, Lukas Podolski, Judith Williams, Chris Tull o también Dieter Bohlen Ya eran candidatos a “¿Quién quiere ser millonario?”. El lunes por la noche, Gauche analizó el fenómeno ¿Quién quiere ser millonario?: Gente famosa Entre lágrimas y triunfo” regresa a los especiales de celebridades más notables.

Algunos de ellos resultaron ser verdaderos jugadores, mientras que otros fueron más cuidadosos. Judith Williams en particular era del tipo anterior. Cuando me hicieron la pregunta de los 500 000 €, aposté, aunque el riesgo era variado. Aposté muy alto y bajó a 500€. Gauch quería saber de ella quién no mata corderos ni niños, porque las nueces y las bayas también son una comida Es suficiente. ¿Erlkönig, el monstruo de Frankenstein, El jorobado de Notre Dame o Mr. Hyde? Williams escribió mal “Erlkönig” y se enseñó mejor. El monstruo de Frankenstein podría haber sido cierto.

Judith Williams se estrelló a 500 euros.Foto: MG RTL D / Stefan Gregorowius

En retrospectiva, Gunter Jauch no cree que Judith Williams hubiera sido disuadida de su respuesta. “Tenía la sensación de que ella realmente quería decir eso. Quería arriesgarse”, dijo el moderador.

El bromista del teléfono falla

A veces no solo era la celebridad en la silla de adivinanzas la que no sabía qué hacer, sino también el bromista del teléfono. Waldemar Hartmann, en particular, tuvo sus momentos en el programa. El moderador deportivo ya ha fallado dos veces al hacer el payaso telefónico por la cuestión del fútbol.

Cuando Lena Gercke y Guido Maria Kretschmer lucharon juntos por el millonésimo, debería usarse en una pregunta matemática. Pero cuando se le preguntó cuál selección nacional Todavía no ha ganado un Mundial en su país, escribió enseguida Alemania. Debe haberse olvidado de la victoria de la selección nacional en la Copa del Mundo de 1974 en Munich. Unos años más tarde, también se suponía que Hartman reemplazaría a Chris Tull como el payaso, y nuevamente fracasó.

Lena Jerky y Guido Maria Kretschmer compitieron juntos.Foto: RTL/Frank Hempel

“¿Cuál es la ciudad más poblada de Alemania que nunca ha tenido un equipo de fútbol masculino de primera clase?” Gunter Gauch quería saber de él. Puede elegir entre Bonn, Dresden, Fürth o Saarbrücken. Es estúpido que un periodista deportivo hable a favor de dos ciudades (Bonn y Fürth), y luego se acabó el tiempo. Gracias al Joker 50:50, Tall finalmente encuentra la respuesta correcta. Por cierto, el propio Hartmann no se dio cuenta de ninguna culpa después de eso: “¿Por qué? Dije bollo”, explicó más tarde.

Günther Gauch se convierte en candidato

Horst Schlämmer, también conocido como Hape Kerkeling, destacó de manera absoluta en 2006. Sin más preámbulos, cite a Günther Jauch del presidente a la silla del candidato y hágale preguntas. Jauch hizo un buen trabajo, pero no se sintió bien al respecto. Porque nunca quiso sentarse en la silla del Consejo, como explicó entonces el moderador.

“En realidad prefiero estar preparado. Pero cuando me doy cuenta de que tengo que hacerlo, no me sirve de nada estar preparado, sucede algo que no se puede predecir en absoluto, y luego me golpeo a mí mismo a veces”.Josh dice de sí mismo. Él también. Pudo ganar 500.000 € para una causa noble.