Un empleado de la televisión revela lo que Anna Karina Wojciech y su aprendiz hacen detrás de escena

Anna Karina Wojciech está enamorada, y probablemente todos ya lo hayan notado. Como revela ahora una fuente, la cantante de pop supuestamente se besó intensamente en público mientras filmaba un programa de televisión en el plató.

Múnich – Anna Karina Wojciech Se muestra con su relación de seis años. Esteban Moross No estés triste por mucho tiempo. La cantante de pop ya tiene un nuevo cantante: Daniel B., gerente de cuentas principal de Austria. Los dos están enamorados y todos deberían saberlo. Se dice que Anna Karina y Witch y sus nuevas funciones se besaron públicamente en el set de programas exitosos.

“Él no fue el motivo de la ruptura”: las primeras declaraciones de Anna Karina Wojciech sobre los recién llegados

Desde su separación oficial el 11 de noviembre, Stefan Mros, Anna Karina y Wichuck han estado en el centro de atención del público. Está buscando distracciones, irse de vacaciones solo y dedicarse al trabajo. Ella está buscando uno nuevo. Hay muchos rumores sobre la cantante de pop y su principal administrador de cuentas.

Anna Karina Wojciech está nuevamente enamorada. Como revela ahora una fuente interna, el cantante de pop supuestamente se besó salvajemente en el set mientras filmaba un programa de televisión. (fotomontaje) © Instagram/anna.carina.woitschack & Instagram/daniel__boehm

“Daniel y yo recién nos estábamos conociendo, definitivamente no fue la razón de la ruptura”, explica ahora Anna-Carina Woitschack a BILD. La separación es una fase estresante y larga, lo cual es normal después de una relación tan larga. “Estaba desconsolada en esa situación y no me sentía bien”, explica la cantante de pop.

Stefan Mros y Anna Karina Wojciech: Su historia de amor comenzó con “Always Sunday”. En junio de 2016, Anna-Carina Woitschack fue invitada en Always Sunday y conoció a Stefan Moross. Cuatro meses después, los dos se reencuentran en una fiesta. “Empezamos a hablar, y no hemos parado hasta el día de hoy”, dice Stefan Moross. Desde entonces, Anna Karina Wojciech y Stefan Mross han sido considerados la pareja de ensueño de Schlager. El compromiso siguió en noviembre de 2019 frente a una audiencia de millones en el programa de televisión ‘The Advent Festival of 100,000 Lights’. La boda de ensueño también tuvo lugar en una transmisión en vivo. Con Florian Silberisen como padrino, Anna Karina Wojciech y Stefan Moross se casaron el 6 de junio de 2020 en “Schlagerlovestory” de ARD. Después de dos años de separación. READ Bibi Klassen traza una línea clara y sigue a ex-Julian

Besos calientes detrás de escena de la televisión: informe de Insider revela cómo Anna-Carina Woitschack encontró a su nuevo novio

Anna Karina Wojciech y Daniel quedaron impresionados cuando las fotos sexys de los dos se volvieron virales en línea. La cantante pop estuvo poco antes en un programa de televisión de Florian Silbereisen, uno de los integrantes Las mayores estrellas alemanas Todo el tiempo, en el escenario, y el recién llegado estaba detrás del escenario. Como reveló un miembro del personal de producción a Schlager.de, los dos pueden haber sido objeto de rumores detrás de escena.

Supuestamente hubo besos salvajes, y en público. “Lo llamaron ‘Anna Lover’ a puerta cerrada”, dijo el empleado de producción citado por schlager.de. Según Anna-Carina Woitschack, los dos solo se conocen desde mediados de noviembre, por lo que se suponía que esta declaración de amor tendría lugar unos días después de conocerse.

Mientras Anna-Carina Woitschack juega hockey de almendras con su hermoso nuevo gerente, Stefan Mrss debe reorientarse profesionalmente. Según los informes, Stefan Moross nominado para el programa de basura de televisión ‘Battle of the Reality Stars’ Estar con Kathy Holmes. Fuentes utilizadas: Imagen, schlager.de