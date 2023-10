Luto por el jardinero ‘Ab Ens Bed’: Muere Ralph ‘Raleigh’ Ender | entretenimiento

¡Triste noticia para todos los fans del reality show de Vox “Ab ins Beet”!

Como anunciaron los creadores de la serie el viernes, el popular protagonista Ralph “Raleigh” Ender murió inesperadamente el jueves. Tenía 63 años.

Una publicación en la cuenta de Facebook del exitoso programa decía: “Ayer, nuestro amigo y hermano remolacha, Ralph “Rally” Ender, falleció inesperadamente. Todos estamos muy tristes y lo extrañamos mucho. Era una persona maravillosa y siempre estará vivo. en nuestros pensamientos y corazones.” No fue revelado. Cómo murió el amado jardinero.

Aquí encontrarás contenido de Facebook. Para interactuar o mostrar contenido de Facebook y otras redes sociales, necesitamos su consentimiento. Activar redes sociales

Ender, un aficionado original del Ruhrpott y del FC Schalke, fue visto por última vez en la temporada actual de “Ab ins Beet” en primavera y verano. Él y su esposa Connie también eran conocidos por los espectadores de otros formatos de Vox como “Once Camping, Always Camping” y “Off to the Ruine!” Y “Los súper chefs”.

Ender admiró su actitud relajada. Foto: Inderal/Instagram

Las condolencias aumentaron después de que se anunciara la muerte en Facebook. Los espectadores de Up Forget Banger escribieron, entre otras cosas:

► “Era un hombre genuino con el corazón en el lugar correcto”. ► “Raleigh siempre fue genial”. ► “Eres una gran persona, Ralph Rahl Indy. Y siempre lo serás”.

El programa de jardinería “Ab ins Beet” se emite desde 2005; La temporada 19 terminó en junio.