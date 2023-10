Alex Seager impresiona a todos con su regreso a The Voice.

Lo básico en pocas palabras

En el episodio 7 de “La Voz de Alemania” 2023, Alex Seeger quiere impresionar a los entrenadores con su interpretación de la exitosa canción de ABBA “Dancing Queen”. Aquí podrá descubrir de antemano todo sobre su conmovedora actuación.

No-Buzzer Alex inicia el segundo intento.

Esta no es la primera vez que Alex participa en la audición a ciegas. El talento ya participó en la décima temporada del programa “La Voz de Alemania”. Allí interpretó la canción pop “Dive” de Ed Sheeran, pero no pudo convencer a ningún entrenador para que la cantara.

En estos tres años muchas cosas han cambiado para el joven de 24 años. Durante ese período trabajó duro en sí mismo y superó su timidez. Dice con confianza:

“Quiero volver a demostrarle a la gente que puedo hacerlo bien”. Alex Seager

Esta vez el hamburgués se acompaña al piano. Para él, el instrumento proporciona un “espacio seguro” donde puede concentrarse plenamente en cantar. ¿Valió la pena todo el entrenamiento de canto o Alex se irá a casa con las manos vacías?

Con una conmovedora interpretación de “Dancing Queen” para un timbre de tres piezas

Tan pronto como Alex toca las primeras notas en el piano, los entrenadores aguzan el oído. Escuchan atentamente su emotiva interpretación del éxito número uno de ABBA, “Dancing Queen”. Porque el joven de 24 años evocó la letra de la icónica canción disco.

Después de unos segundos, Giovanni decidió traer talento a su equipo y presionó el timbre. Otros entrenadores tardan un poco más en hacer esto. Sólo después de la nota final suenan Ronan y los hermanos Kaulitz. Toda la sala les agradece la conmovedora actuación con un estruendoso aplauso.

Alex convierte su decisión en una actuación mágica.

Alex Seeger causa sensación triple con su emotiva actuación en “La Voz de Alemania”. Después de su actuación, Giovanni Zarrella sube al escenario y lo felicita por ello. Sherine David se arrepiente de no haber tocado el timbre.

El joven de 24 años dice que ha estado trabajando en sí mismo desde que participó en “The Voice” en 2020 y que ahora también está escribiendo sus propias canciones. A Bill y Tom Kaulitz les gusta mucho esto y quieren que siga así. Juntos quieren potenciar el estilo propio de Alex.

Ronan Keating y Giovanni Zarrella también intentan convencerlo. Sin embargo, tomó una decisión hace mucho tiempo y dijo: “No soy bueno con las palabras, pero canto dondequiera que voy”. Cuando Alex canta la exitosa canción de Ronan Keating “When You Say Nothing at All”, el irlandés agarra el micrófono y canta la canción con Alex. Feliz con la decisión de Alex, el entrenador lo rodea con el brazo. El público está contento con el dúo entre los dos y se une.

