En resumen: el iPhone 14 podría obtener un conector Lightning más rápido +++ actualización de firmware MagSafe Battery Pack | Boletin informativo

iPhone 14 (Pro): ¿Sin USB-C, pero aún mayor ancho de banda?

Los dispositivos Apple con un puerto USB-C no son una rareza: además de la Mac, el iPad también usa este puerto, además de la tableta Apple de nivel de entrada, que aún transmite datos y suministra energía a través de Lightning. Incluso con el iPhone, Cupertino se ha mantenido fiel al frente propietario, y eso no debería cambiar por ahora: un informe de iDropNoticias Según el iPhone 14 mantiene la conexión. El artículo cita fuentes no identificadas de que los intereses económicos de Apple fueron considerados en esta decisión: las tarifas de licencia que los proveedores externos tendrían que pagar a Cupertino por terminales Lightning de todo tipo serían altamente rentables e insustituibles.

Si bien el conector Lightning generalmente ofrece velocidad USB 2.0, técnicamente no se limita a eso: los modelos iPhone 14 Pro ofrecen ancho de banda de nivel USB 3.0, lo que aumenta diez veces la velocidad de transferencia de datos. iDropNews no ha podido decir si el iPhone 14 (Max) también se beneficiará del puerto mejorado. De todos modos, se debe tener cuidado al evaluar estas predicciones: la plataforma de noticias tiene un historial mixto de rumores sobre los próximos dispositivos Apple.













Versión 2.7.b.0 para el paquete de baterías MagSafe

Paquete de descarga oficial de Apple, que está en alemán Tienda Con el nombre especial de “Batería MagSafe externa”, es un accesorio útil para muchos propietarios de iPhone 12 o 13: la batería promete entre un 40 y un 70 por ciento más de tiempo de actividad. El nuevo firmware con el número de versión 2.7.b.0 ya está disponible. Al igual que con los AirPods, la actualización no se puede activar manualmente y Apple no menciona ningún cambio en la actualización. Cupertino publicó la última actualización del cargador en diciembre de 2021. El estado actual del firmware se puede determinar a través del iPhone: para hacer esto, los usuarios van a Configuración y encuentran la información en “General” > “Información”.

