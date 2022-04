Roguebook ya está disponible para Nintendo Switch • Nintendo Connect

NACON y Abrakam Entertainment anunciaron que el constructor de mazos libro pícaro Ahora también disponible en formato digital para Nintendo Switch. El juego ya está disponible digitalmente para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X | S y Nintendo Switch.

libro pícaroDesarrollado por Abrakam Entertainment, los desarrolladores de Faeria, y con aportes del co-diseñador Richard Garfield, creador de Magic: The Gathering, tiene lugar en el mundo encantado de Faeria. En el juego, dos de cada cuatro héroes disponibles son elegidos para formar un equipo para enfrentarse a The Legends of the Roguebook. La existencia de este libro maldito amenaza a todos los seres vivos.