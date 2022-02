En revisión: Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung también lanzó su nueva serie insignia a principios de febrero de este año. Estos teléfonos incluyen el Galaxy S22 Ultra, que se supone que, extraoficialmente, cerrará la brecha entre las series S y Note. ¿Funcionó esto? Pruebas de punta de PC. […]

En 2021 sucedió – Samsung Presentar cualquier nota en agosto. Se culpó a la pandemia, los problemas de la cadena de suministro y la escasez de chips. Ahora resulta que: presumiblemente, Samsung no lo ha confirmado oficialmente, la serie Note no volverá. Samsung se está enfocando cada vez más en la serie S: mientras que el Galaxy S22 y el Galaxy S22+ se mantienen fieles a sí mismos, el Ultra, que lleva su nombre desde 2020, pasará al papel de Note. Una pantalla grande, un diseño similar al de un Note y, por supuesto, el S-Pen, que Samsung no solo ofrece esta vez, sino que también se puede guardar en el estuche de acuerdo con la tradición del Note. Samsung nos prestó el Samsung Galaxy S22 Ultra en burdeos, el color del año, para realizar pruebas. Borgoña ligeramente rosado.

desempaquetado

A primera vista, dos cosas llaman la atención: en primer lugar, la cámara cuádruple con láser ya no está en la conocida matriz -esta disposición solo se puede encontrar en la versión S22 (+)- en lugar de las lentes y el láser enfocan individualmente. hundidos en la carcasa y apenas sobresalen. En el frente solo está el orificio para selfies, a la derecha está el botón de volumen y el botón de encendido, debajo de la ranura para la tarjeta SIM, los parlantes y, por supuesto, la ranura para S Pen. El Ultra es el único teléfono de los tres que aún sigue el antiguo diseño de “bordes redondeados” en lo que respecta a los bordes de la pantalla, por lo que no se basa en una pantalla completamente plana.

Esto también se debe al hecho de que los surcoreanos, que apuntan a Ultra a usuarios avanzados y antiguos “clientes de Note”, le dan al dispositivo una pantalla de 6,8 pulgadas. Si se prescindiera de los bordes redondeados, el dispositivo sería solo semiportátil, y por tanto no sería cómodo de usar, es un hecho Samsung Creer. Sin embargo, se adapta cómodamente a la mano, a pesar de los orgullosos 299 g de peso vivo y mis manos relativamente pequeñas. Sin embargo: la parte trasera de aluminio es resistente a los arañazos, pero también un poco resbaladiza. Además del gran tamaño de la caja, deberías, a pesar de la hermosa combinación de colores, considerar comprar una caja. El frontal está equipado con el último Gorilla Glass -el llamado Victus+-, la máxima dureza hasta la fecha.

El S-Pen se carga siempre que esté en la ranura provista y tenga dos botones. Uno en el cuerpo, patrón de bolígrafo en la parte superior del bolígrafo. Estos botones se pueden reasignar a varias tareas cuando están activos, pero hablaremos de eso más adelante.

hardware

Los surcoreanos están empaquetando todo en su producto estrella que está actualmente en el mercado, y también permite a los usuarios elegir cuánta memoria (de trabajo) necesitan. Se puede elegir entre 128, 256 o 512 GB, cada uno con 12 GB de RAM, mientras que la “única” versión de 128 GB tiene 8. Más interesante: el procesador. Como es habitual en Europa, hay Exynos Samsung nuestros productos; Exynos 2200, que se fabricó mediante un proceso de 4 nm. Consulte el documento de especificaciones para obtener más detalles sobre el hardware.

Pantalla

Uno de los aspectos más destacados, como no podía ser de otra manera, es la pantalla. El S22 Ultra de 6,8 pulgadas tiene una resolución de 3088 x 1440 píxeles, que se puede reducir a 2316 x 1080 o incluso a 1544 x 720 para ahorrar batería. Con un brillo máximo de 1750 nits y un algoritmo que cambia no solo el brillo sino también el contraste de la pantalla a la luz del sol, la pantalla también es adecuada para uso en exteriores y es fácil de leer incluso con luz solar intensa. Para ahorrar batería, la pantalla también tiene una frecuencia de actualización variable, que va de 1 Hz a 120 Hz. A modo de comparación: los modelos Galaxy S22 y S22 + tienen un rango de frecuencia de 48 Hz a 120 Hz.

Al igual que el Galaxy S21 Ultra, el S22 Ultra también tiene un sensor ultrasónico de huellas dactilares. aquí Samsung Parece que se puso a trabajar, porque a diferencia del escáner de huellas dactilares “supercrítico” y algo lento de su predecesor, cada intento fue reconocido en la prueba y el sensor fue notablemente más rápido después de menos de una semana de uso. Por supuesto, también está el reconocimiento facial, que también funcionó de manera confiable en las pruebas y no se dejó engañar por las fotos. Sin embargo: con la máscara todo es mucho más difícil: el escáner de huellas dactilares es más fácil y rápido. Por cierto, también funciona con los dedos mojados: el Galaxy S22 Ultra a prueba de agua IP68 también pasó la prueba en la celda húmeda con gran éxito.

Potencia de la batería

Samsung Anteriormente se sabía que era conservador en lo que respecta a las baterías, pero especialmente en lo que respecta a la capacidad de carga. ¿Esto sigue siendo de nota 7 desastreO bien, si simplemente espera prolongar la vida útil de la batería (a menudo se dice que la carga rápida a un vataje alto daña la vida útil de la batería) no está del todo claro. Sin embargo, Samsung no hace concesiones con el S22 Ultra e instala una batería de 5000 mAh.En la prueba de esfuerzo con bucle de video continuo y brillo máximo, la batería duró 13 horas con un uso promedio (1,5 horas de llamadas telefónicas, 6 horas de reproducción de audio y mensajería y una hora desde el punto de acceso mientras trabajaba sobre la marcha), dos días completos tampoco fueron un problema. La sesión de carga solo fue necesaria al final de la tarde del segundo día, unas 36 horas después.

Dicha sesión de carga dura un poco más que algunos competidores. Samsung Ya he discutido las ideas detrás de esto anteriormente, y definitivamente es excelente para los usuarios a largo plazo, porque una menor potencia significa un mayor rendimiento de la batería. Para los usuarios profesionales que cambian sus dispositivos cada 2 o 3 años de todos modos, pueden ser deseables algunos vatios adicionales. Se proporcionan 45 vatios con cable y 15 vatios inalámbricos. Una sesión de descarga del uno al 100 por ciento toma una hora y 10 minutos. Como mínimo, la fuente de alimentación se inicia rápidamente: se necesitan 15 minutos para llenar la batería hasta una cuarta parte, y eso debería ayudarlo a pasar un día de trabajo con un poco de uso “económico”. También se ofrece carga inversa, es decir, cargar otros dispositivos a través del estándar Qi, por ejemplo Samsung Galaxy Buds Pro.

Pluma S

Como entusiasta veterano de las notas, estoy claramente entusiasmado con el regreso del S Pen en Samsung–teléfono inteligente – No solo como complemento, sino en el original, incluso si hace que el dispositivo sea más pesado y más grande. El nuevo S Pen tiene el mismo tamaño y forma que el S Pen del Note 20. Es plano en ambos lados, tiene un solo botón en el medio y tiene una punta delgada y flexible.

Los surcoreanos volvieron a reducir los tiempos de reacción en aproximadamente dos tercios. Ahora toma solo 2,8 milisegundos desde que se toca la pantalla del lápiz hasta la imagen, aproximadamente en tiempo real. Combinado con la pantalla grande, se convierte en una verdadera alternativa “analógica” para tomar notas. Además, el lápiz óptico también se puede usar como presentador, disparador remoto para la cámara o para el control diario. Por ejemplo, los gestos se pueden usar para deslizar o deslizar hacia atrás en el navegador.

También hay un algoritmo de inteligencia artificial que debería poder predecir cómo se moverá la pluma. Tal vez el tiempo de prueba de aprendizaje fue demasiado corto, o no entiendo muy bien lo que eso significa, pero aún así: los tiempos de reacción apenas se notan y tanto la escritura a mano como los gráficos no son un problema.

Mi voz

En términos de hacer las llamadas en sí, la calidad de las llamadas de los dispositivos premium como el S22 Ultra no ha cambiado mucho en mucho tiempo, porque no es necesario. El códec EVS garantiza una buena calidad de llamada, ya que los altavoces del S22 Ultra permiten realizar llamadas telefónicas prácticamente sin pérdidas (no hagas esto en el transporte público). Junto con los Galaxy Buds (Buds 2 en esta prueba), se resolvió el problema de la calidad de las llamadas de los auriculares Bluetooth, ¡claro como el agua!

El teléfono también ofrece varias configuraciones que pueden ayudar a las personas con problemas auditivos, por ejemplo, pruebas de sonido para frecuencias de sonido que el usuario ya no escucha. Estas frecuencias se amplifican selectivamente.

Reproducir música, ya sea a través de los parlantes o usando auriculares, también ha satisfecho mis (más altas) demandas.

cámara

(c) PCtipp.ch

La cámara es un gran problema en los teléfonos móviles. Se ha vuelto difícil encontrar nuevos ases año tras año. Samsung Realice un mantenimiento extenso del producto aquí e intente ponerse al día, o incluso adelantar, en áreas donde los competidores aún pueden estar un poco por delante. Primero, la configuración de la cámara: cámara ultra ancha de 12MP, cámara principal de 108MP que toma fotos de 12MP con 9p, zoom de 10MP 3x y zoom de 10MP en la parte posterior. También hay una cámara frontal de 40MP que toma fotos de 10MP con apilamiento Quad Pixel. Además, se pueden obtener videos 8K a través de la cámara principal y videos 4K a través de la cámara frontal.

(c) PCtipp.ch

que es un área Samsung Especialmente es la fotografía en la oscuridad. Las fotos con poca luz deberían mostrar una mejor profundidad de campo, colores más ricos y menos destellos. Los resultados son diferentes, pero las mejoras son claramente visibles. Es probable que una nueva función llamada Adaptive Pixel, que Samsung ha integrado en los tres modelos S22, desempeñe su papel para lograr mejores resultados. Debería ser posible combinar la resolución del sensor con la agrupación de píxeles, que combina varios píxeles en un píxel “grande”. La combinación de binning con precisión era algo que nunca había visto antes.

Nota en este punto: Desafortunadamente, nuestro CMS aprovecha en gran medida la calidad de las imágenes cargadas, por lo que no se pueden ver todos los detalles.

(c) PCtipp.ch

software

Aquí trae Samsung La famosa interfaz One UI en su cuarta versión – 4.1 para ser exactos. Además, Samsung hizo un anuncio: 5 años de actualizaciones de seguridad, 4 años de actualizaciones de Android: así es como debería funcionar en el futuro. ¡Nada mal! Por otro lado, el software preinstalado es un poco engorroso: muchas aplicaciones de Samsung y Microsoft que puede usar (y en mi caso no usará), pero de las que no puede deshacerse por completo. Como siempre, la arquitectura de One UI es excelente, incluso si tiene muchas funciones, lo que puede dificultar obtener una descripción general, pero ofrece mucho. La leve pero notable vacilación al hacer scroll, por ejemplo en Twitter o Instagram, fue un poco extraña.

Conclusión

(c)Samsung

Galaxy S22 Ultra de Samsung Súper en todos los sentidos. Batería muy potente, muy buen S-Pen, muy buena pantalla, gran cámara, altavoces de gran calidad. Sin embargo: el dispositivo es grande, por no decir voluminoso, pesado y caro. Sí, vale la pena el dinero si realmente puede aprovechar al máximo este híbrido S/Note. Para el usuario promedio, mirar el S22 (+) está definitivamente justificado. El Galaxy S22 Ultra saldrá a la venta el 25 de febrero y costará entre 1249 y 1449 euros según la versión de memoria (funcional).