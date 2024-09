Enfermedad de Alzheimer a una edad más temprana: los científicos encuentran un nuevo factor de riesgo

periódico Fulda tutor salud

de: Barra de tiro Natalie Hall

El entorno del sueño puede influir en el desarrollo de posibles enfermedades. © Laurent/Amelie/BSIP/Imago

Además de la genética y la edad, existen factores de riesgo que pueden verse influidos positivamente. Esto puede resultar especialmente beneficioso para personas menores de 65 años.

Fulda – La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad que sólo afecta a las personas mayores. También hay casos de menores de 50 años o incluso menores de 40 años. Las mujeres se ven más afectadas que los hombres y representan dos tercios de los casos. La razón de esto son los genes específicos del sexo y la longevidad. El envejecimiento es un factor importante que aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Ambos son factores de riesgo importantes.

Las influencias externas durante el sueño pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer

Pero el estilo de vida y algunas enfermedades subyacentes también desempeñan un papel decisivo como factores de influencia secundarios: el consumo regular de alcohol, el tabaquismo y enfermedades no tratadas como la DiabetesLa presión arterial alta y la obesidad pueden aumentar significativamente el riesgo de daño cerebral neurológico.

Investigadores estadounidenses han podido descubrir ahora otro factor de riesgo potencial que, según se dice, tiene un impacto, especialmente en aquellos que desarrollan la enfermedad de Alzheimer antes de los 65 años. el escribe 24vita.de.

Como parte de uno el estudia En el Centro Médico de la Universidad Rush de Chicago (EE.UU.), bajo la supervisión del profesor Robin Voigt Zwala, los científicos han descubierto una relación entre la luz exterior nocturna y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores se centraron en 48 estados y territorios con un alto porcentaje de luz artificial exterior (conocida en Estados Unidos como “contaminación lumínica”), tuvieron en cuenta datos médicos sobre factores de riesgo de la enfermedad de Alzheimer y dividieron un total de cinco grupos según la intensidad de la luz.

En todos los grupos, una mayor intensidad de luz durante la noche se asoció con una mayor incidencia de la enfermedad de Alzheimer, especialmente en los menores de 65 años. Esto puede indicar que las personas más jóvenes pueden ser más sensibles a los efectos de la exposición a la luz durante el sueño.

El profesor Voigt Zwala afirmó sobre los hallazgos: “Ciertos genes pueden influir en la aparición temprana de la enfermedad de Alzheimer, y los mismos genes pueden conducir a una mayor susceptibilidad a los efectos de la exposición a la luz durante la noche”. “Además, los jóvenes tienen más probabilidades de vivir en zonas urbanas y tener un estilo de vida que puede estar más expuesto a la luz durante la noche”, añade el profesor y líder del estudio. Los investigadores no examinaron la luz nocturna interior y sus posibles efectos sobre la salud.

Los resultados de la investigación proporcionan evidencia importante de que los efectos de la luz nocturna están relacionados… Mayor riesgo de enfermedades como el Alzheimer Él está de pie. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender mejor la relación.

Reducir el riesgo de demencia: reducir la exposición a la luz

Esencialmente, la exposición a la luz exterior afecta el ritmo natural de sueño-vigilia del cuerpo humano, que se conoce como ritmo circadiano. La exposición a la luz durante la noche puede alterar el ritmo circadiano de una persona de una manera que puede aumentar la inflamación y hacerla menos resistente y más susceptible a las enfermedades.

Sin embargo, el profesor Voigt Zwala hace una recomendación clara: “La buena noticia es que con un mínimo esfuerzo se pueden hacer cambios sencillos para reducir la exposición a la luz durante la noche: instalar cortinas opacas o dormir con una máscara para los ojos”.

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.