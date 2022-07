Enfermedad de Alzheimer y demencia: ¡prueba tu riesgo!

¿Desenfocado o enfermo? Una prueba de memoria muestra si tiene una etapa inicial de la enfermedad de Alzheimer.

Munich – ¿Tiendes a ser disperso e intrigante por naturaleza y un poco desorganizado en la vida cotidiana, o piensas en todo y rara vez olvidas algo? Todos estamos familiarizados con el olvido, ya sea la llave de la casa que dejamos tirada, la cita con el médico o el cumpleaños de nuestra madre o suegra. Incluso si estos vacíos de memoria son molestos e incómodos en la vida cotidiana, a menudo se mueven hacia la zona de olvido insatisfactorio.

Todo el mundo se siente olvidadizo a veces: ayuda organizarse bien y tomar nota de las citas. El olvido progresivo también puede ser un indicador de una etapa inicial de demencia y enfermedad de Alzheimer. (Imagen de icono) © Photojog / Imago

Sin embargo, si el olvido persiste e incluso la memoria ayuda con el calendario de citas y más allá, no servirá de nada, en algunos casos puede estar detrás de una etapa inicial de demencia o enfermedad de Alzheimer. Hay varias pruebas que se pueden usar para diagnosticar la demencia temprana, por ejemplo, para distinguir el olvido de la vejez.

Existen factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, como presión arterial alta, diabetes, latidos cardíacos irregulares, colesterol alto, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, obesidad y depresión.

¿Eres muy olvidadizo? Descubre la demencia y el alzhéimer con este test de memoria

Los médicos y doctores a menudo realizan una “mini prueba de estado mental” (MMST, por sus siglas en inglés) como parte de un diagnóstico detallado. Entre otras cosas, puede proporcionar información sobre las capacidades y limitaciones cognitivas y proporcionar indicaciones sobre si se trata simplemente de un olvido o incluso de un precursor de la demencia o la enfermedad de Alzheimer. Iniciativa de Investigación de Alzheimer H. V (AFI).

El mini test de estado mental consiste en una entrevista con tareas prácticas y preguntas. El objetivo es evaluar las habilidades de orientación (con preguntas sobre el lugar y el tiempo), la capacidad de recordar imágenes y palabras, la capacidad de atención, las habilidades aritméticas y el comportamiento del lenguaje. Las personas cognitivamente sanas pueden responder y responder correctamente a estas preguntas y tareas sin ningún problema.

Las personas con sospecha de enfermedad de Alzheimer u otras formas de demencia a menudo tienen dificultades con esta prueba. quien es seleccionado Según el estudio, los rasgos de personalidad están particularmente en riesgoDesarrollar demencia o enfermedad de Alzheimer. Una No hay cura para la enfermedad de Alzheimer, aunque los estudios actuales dan motivos para la esperanza puede dar.

Prueba 1 para la demencia y la enfermedad de Alzheimer: memorizar imágenes de adornos

¿Quieres ver qué tan bien puedes recordar las cosas o realmente sientes que tu memoria es limitada? Luego, las pruebas simples pueden brindarle información sobre el rendimiento de su memoria.

Mira las siguientes 10 imágenes y trata de recordarlas.

Prueba 2 para la demencia y la enfermedad de Alzheimer: reconocer y realizar un seguimiento de los números

Ahora intente trazar las siguientes dos formas geométricas en una hoja de papel. ¿Tienes éxito total o eres consciente de que hay problemas con este ejercicio?

Para evaluar las habilidades lingüísticas, la prueba también muestra objetos geométricos para nombrar y trazar, como cuadrados y rectángulos. (Imagen de icono) © Ippen Digital Media GmbH / Maximiliano Litzka

Para evaluar las habilidades lingüísticas, la prueba también muestra objetos geométricos que deben nombrarse y trazarse, como un triángulo. (Imagen de icono) © Ippen Digital Media GmbH / Maximiliano Litzka

La tercera prueba para la demencia y la enfermedad de Alzheimer: ¿Qué variaciones de la primera prueba recuerdas?

Después de dibujar las formas geométricas, comprueba por ti mismo alguna de las formas que recordaste y escríbelas. A continuación, puede volver a ver las formas de la imagen para compararlas.

Test 4 en demencia y alzhéimer: memorizar las palabras

Test 5 para demencia y alzhéimer: resolución de problemas de matemáticas

Intenta resolver los siguientes problemas de suma y resta y escribe los resultados en una hoja de papel. ¿Lo estás haciendo bien o te resulta difícil resolver las operaciones matemáticas en tu mente?

Test 6 en Demencia y enfermedad de Alzheimer: ¿Qué palabras del Test 4 recordó?

Después de los problemas de matemáticas, comprueba por ti mismo las palabras del Test 4 que has recordado y escríbelas. A continuación, puede revisar las diez palabras para que coincidan.

Test de memoria: ¿Cómo está tu atención y memoria?

¿Qué notaste? Qué recordar En el mejor de los casos, realice estas pruebas en presencia de un familiar, amigo o pareja para calificar sus respuestas con la mayor honestidad posible. Si, durante estos ejemplos de prueba, descubre que con frecuencia puede recordar menos de cinco palabras y motivos de imágenes, o tiene dificultades para trazar formas geométricas y hacer operaciones matemáticas, hable con su médico de familia.

Prueba de memoria: ¿El resultado significa un precursor de la demencia o la enfermedad de Alzheimer?

A diferencia de lo normal o Olvido relacionado con la edad, que se puede prevenir hasta cierto puntoLa enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia afectan la memoria a corto plazo. Esto significa que la memoria, la atención y el lenguaje se ven gravemente afectados. Debido a los trastornos de la memoria, también aparecen dificultades en la orientación espacio-temporal.

Estas pruebas de memoria son ejemplos y forman parte de un diagnóstico médico integral que se puede aplicar a los enfermos. Sin embargo, no reemplaza una visita y examen por un médico.

Este artículo contiene solo información general sobre el tema de salud relevante y, por lo tanto, no está destinado al autodiagnóstico, el tratamiento o la medicación. No reemplaza de ninguna manera una visita al médico. Desafortunadamente, nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre imágenes clínicas.

