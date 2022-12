Enfermedad de la tiroides: el paciente no puede trabajar debido a la enfermedad de Hashimoto

a: judith moreno

20 años después de que le diagnosticaran la enfermedad de Hashimoto, la glándula tiroides de la mujer de repente comenzó a endurecerse mucho. Palpitaciones del corazón, problemas de concentración y presión arterial alta son solo algunos de los síntomas.

tiroiditis de Hashimoto Es la causa más común de hipotiroidismo. Esta es una inflamación crónica del órgano de la mariposa, que solo permite que el metabolismo funcione a cámara lenta. En Alemania, se estima que cuatro de cada 1.000 mujeres y uno de cada 1.000 hombres sufren Hashimoto y más del diez por ciento de la población lo padece. Informes a la persona afectada Periódico de Berlín.

Hipotiroidismo: el paciente de Hashimoto habla de sufrimiento, cuando nada es igual

Una persona agraviada informa su terrible experiencia como paciente de Hashimoto. (imagen icónica) © vonschonertagen / IMAGO

Hace 20 años, Ella (nombre cambiado por los editores) fue diagnosticada con la enfermedad tiroidea de Hashimoto. En las enfermedades autoinmunes, el cuerpo activa la glándula tiroides. Esto puede llegar al punto de que el cuerpo destruya parcial o totalmente los tejidos. Hashimoto está siendo tratado con tiroxina, que los pacientes deben tomar por el resto de sus vidas, incluso si lo es. Dejar de tomar las tabletas para la tiroides tiene sentido en algunos casos. Cuando a Ella le diagnosticaron la enfermedad de Hashimoto, se sentía saludable y en forma, pero su tiroides ya se había reducido tanto porque la inflamación crónica puede haber pasado desapercibida durante años.

Hasta los 40 años, a pesar de la enfermedad autoinmune, la persona afectada no presenta problemas físicos ni psíquicos, salvo problemas cardíacos ocasionales. A veces le parecía El corazón se tambalea o se detiene temporalmente. Todas las visitas a los cardiólogos transcurrieron sin incidentes. Su corazón se considera saludable”, dice Periódico de Berlín. Sin embargo, todo esto cambia cuando su cuerpo de repente comienza a ceder. Ella, por ejemplo, experimenta cada vez más palpitaciones cardíacas y, por lo tanto, termina regularmente en la sala de emergencias. Además ella sufre de Presión arterial alta potencialmente mortal. A pesar de los numerosos análisis corporales y de sangre, los médicos no saben qué hacer y recurren a los bloqueadores beta y los medicamentos para la presión arterial. A partir de entonces, comenzaron sus calvarios.

Hashimoto: una enfermedad de la tiroides hace que los afectados no puedan trabajar

Dado que la glándula tiroides no solo es responsable del metabolismo, sino que también abastece a los órganos centrales, los problemas graves de tiroides pueden afectar al corazón y al cerebro, por ejemplo. Estos dos miembros ahora le están haciendo pasar un mal rato a Ella. Además de los problemas de presión arterial, también sufre mareos constantes, problemas de concentración y estados de desorientación. Sin embargo, los médicos no sabían qué hacer. Neurólogos, cardiólogos, psicólogos, endocrinólogos, especialistas en medicina nuclear, nefrólogos, especialistas en glándulas suprarrenales y varios internistas suelen encontrar valores sanguíneos anormales en un área diferente. Sin embargo, estos nunca indican un cuadro clínico específico. Los valores de ella solo para la tiroides son asombrosos.

Cuando un médico le aconsejó que dejara de tomar su medicamento para la tiroides, de repente se sintió mejor que antes. Antes de esto, mostraba signos típicos de una sobredosis: se volvía agresiva más fácilmente debido a la ingesta de hormonas tiroideas y al consiguiente metabolismo más rápido, y tenía que beber mucho a lo largo del día. Tres semanas después, otro médico descubrió que mi nivel de TSH (hormona estimulante de la tiroides) era de 150. Por otro lado, el valor normal está entre 0,5 y 2,5 Estaba gravemente hipoactiva. Después de tomar la hormona nuevamente, se siente mejor.

Sin embargo, estuve repetidamente expuesto a fluctuaciones en el valor de TSH. Incluso puede cambiar en un día, aunque los médicos le dijeron que no podía ser y que nunca lo habían visto antes. Ahora, sin embargo, parece que ya no puede tomar sus pastillas para la tiroides, aunque las necesita desesperadamente. Ella comenzó a sudar más y más mientras caminaba, se desarrollaron síntomas en su corazón, aunque diferentes a los anteriores, y su cerebro de repente se nubló tanto que no pudo seguir caminando normalmente y tuvo que escabullirse a casa muy lentamente para acostarse. Periódico de Berlín. Pero debido a las quejas, Ella no puede trabajar. Sin embargo, tampoco puede vivir sin su medicación, a pesar de que desarrolla síntomas potencialmente mortales con la hormona tiroidea. Después de un largo viaje médico, la paciente sigue atrapada en la miseria sin que nadie pueda ayudarla. Puede que no estés solo en este destino.

