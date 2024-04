Enfermedad inflamatoria intestinal: 10 consejos nutricionales

24vita Vivir saludablemente

de: Judith Brown

el presiona divide

Las personas con enfermedad inflamatoria intestinal tienen problemas digestivos. Las recomendaciones dietéticas deberían ayudarle.

De acuerdo con la Centro gastrointestinal de Berna Un grupo de enfermedades que afectan el sistema digestivo. Estos provocan síntomas prolongados en el sistema digestivo debido a la inflamación en forma de ondas, por ejemplo, dolor abdominal, mucosidad en las heces, diarrea con sangre y síntomas en otros sistemas orgánicos. Dado que los afectados corren un mayor riesgo de desnutrición, según la organización Periódico de doctores Mal pronóstico. Por eso, la Asociación Estadounidense de Gastroenterología (AGA) ha desarrollado nuevas recomendaciones dietéticas para personas con enfermedad inflamatoria intestinal (EII).

Enfermedad inflamatoria intestinal: cinco consejos para una alimentación adecuada

El dolor abdominal es un síntoma típico de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. © Imágenes Bond5/Imago

Dieta mediterránea: En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), los expertos recomiendan que los afectados sigan una dieta mediterránea, siempre y cuando no existan contraindicaciones para la medicación u otro tipo de tratamiento. Esto incluye comer muchas frutas y verduras frescas, ácidos grasos monoinsaturados, carbohidratos complejos y proteínas magras. Sin embargo, los pacientes deben reducir el consumo de sal, azúcar y alimentos altamente procesados. Masticar bien: Personas que sufren de dolorosas estenosis en los intestinos, según lo narra él Universidad Médica de Viena Quienes desarrollan la enfermedad de Crohn a menudo no pueden tolerar los alimentos vegetales fibrosos. Para incorporar más alimentos de origen vegetal y fibra a tu dieta, debes prestar atención a masticar y cocinar con cuidado, así como a procesar las verduras y frutas hasta que estén blandas, ya que esto puede ayudar en el proceso de digestión. Controles periódicos de desnutrición: Debido a que existe riesgo de desnutrición en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII), la AGA exige exámenes periódicos de desnutrición. Se deben evaluar síntomas como edema, pérdida de peso involuntaria o pérdida de grasa y masa muscular. Si un paciente presenta estos signos de advertencia, un nutricionista debe realizar una evaluación integral de la desnutrición. Consejos nutricionales: Según los científicos, especialmente las personas con enfermedad inflamatoria intestinal compleja que reciben tratamiento ambulatorio o hospitalario necesitan asesoramiento nutricional. Entre ellos se incluyen principalmente afecciones como, por ejemplo, desnutrición o síndrome del intestino corto. Intervenciones tempranasLa lactancia materna puede reducir el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal infantil. Por otro lado, los adultos pueden prevenir el desarrollo de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) con la ayuda de una dieta mediterránea.

No se pierda nada: encontrará todo lo relacionado con la salud en el boletín periódico de nuestro socio 24vita.de.

Detección temprana del cáncer de colon: Diez síntomas que podrían indicar la presencia de un tumor Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestros editores no pueden responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.