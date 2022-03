Enfoque en la participación de BYD: después de las caídas de precios: ¿el competidor BYD de Tesla ahora es una ganga? | Boletin informativo

Publicaciones en este artículo corona noruega 18,75€

• BYD está creciendo más rápido que Tesla y VW

• Las acciones de BYD tuvieron una tendencia negativa en los últimos meses

• ¿Una oportunidad de entrada para los inversores?

BYD es conocido como un competidor de Tesla y uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos en China. Además de sus ambiciones en el mercado automotriz con su subsidiaria BYD Automobile, la compañía vende productos electrónicos de consumo con BYD Electronic, uno de los principales fabricantes de baterías para teléfonos inteligentes. La filial de automoción no solo disfrutó de una sólida posición en el mercado nacional, sino que también supo consolidarla en Europa.

Las acciones de BYD caen: ¿es una ganga?

Sin embargo, la acción de BYD ha mostrado una tendencia negativa en las últimas semanas y meses. Desde principios de año, las acciones H en Hong Kong han perdido alrededor de un 19,80 por ciento a 213,80 dólares de Hong Kong, mientras que las acciones A en la Bolsa de Valores de Shenzhen han bajado alrededor de un 12,39 por ciento a 234,90 yuanes (al precio de cierre). el 1 de abril de 2020). 17/03/2022). En el comercio extrabursátil de EE. UU., ha habido una disminución de alrededor del 20 por ciento desde principios de año. Y esto a pesar de que el fabricante chino de automóviles eléctricos se está desarrollando bien y ha podido mostrar un fuerte crecimiento en los últimos meses. ¿Existe actualmente una oportunidad de compra para los inversores?



BYD 2021 con fuerte crecimiento

En los primeros tres trimestres de 2021, BYD generó una ganancia operativa de aproximadamente 145.200 millones de yuanes, aproximadamente un 38 por ciento más que en el mismo período del año pasado. La ganancia neta durante el período fue de unos 3.300 millones de yuanes, un 32 por ciento menos que en el mismo período del año pasado. A 0,85 yuanes, el EPS fue casi un 28 por ciento más bajo que la cifra del año anterior de 1,18 yuanes. En el tercer trimestre de 2021, la ganancia también fue menor que en el mismo período del año anterior. Las ganancias por acción cayeron alrededor del 29 por ciento a 0,44 yuanes, mientras que los ingresos aumentaron alrededor del 22 por ciento a 54.300 millones de yuanes.



BYD pudo vender significativamente más automóviles en el tercer trimestre de 2021 que en el mismo trimestre de 2020. La compañía, junto con Warren Buffett como principal inversor destacado, vendió 91,616 vehículos puramente eléctricos en el tercer trimestre del año pasado, lo que corresponde a un aumento del 186 por ciento. BYD pudo aumentar el número total de todos los vehículos de nueva energía vendidos, incluidos aquellos con propulsión híbrida, a 183 000 unidades y, por lo tanto, se triplicó.



En 2021 en su conjunto, BYD vendió más de 600.000 vehículos eléctricos, incluidos los complementos. Esto convierte a BYD en una de las compañías de automóviles eléctricos más grandes del mundo: solo Tesla y Volkswagen lograron vender más automóviles el año pasado con 936.000 y 762.000 respectivamente. Además, BYD también tuvo la mejor tasa de crecimiento de las tres empresas en 2021. Mientras que Tesla aumentó sus ventas de automóviles en un 87 % y Volkswagen en un 81 %, BYD pudo aumentar el volumen de vehículos eléctricos en un 220 %. Si bien las tasas de crecimiento relativo de las tres empresas disminuirán con los años, según el autor de investigación del programa Alpha, Jonathan Weber, BYD actualmente está creciendo más rápido.



Viento en contra por el aumento de los precios de las materias primas

Según Weber, las acciones de automóviles eléctricos en general han estado bajo presión en los últimos meses, en parte debido a las valoraciones extendidas y las preocupaciones sobre los aumentos de tasas de la Reserva Federal de EE. UU., que han afectado a las acciones de crecimiento, como las compañías de automóviles eléctricos, más que a otros sectores. El miércoles, la Reserva Federal de EE. UU. elevó su tasa de interés clave en 0,25 puntos porcentuales como se esperaba, que ahora se encuentra en el rango de 0,25 a 0,5 por ciento, anunció el banco central.



El aumento de los precios de las materias primas también podría crear obstáculos para BYD. Aunque Ucrania y Rusia no son mercados finales importantes para los fabricantes de automóviles eléctricos, los inversores temen el impacto del conflicto en los precios de las materias primas y las cadenas de suministro. Por un lado, se puede decir que la fuerte subida de los precios del petróleo y el gas natural hará más atractivos los coches eléctricos, pero por otro lado, Rusia es uno de los principales productores y exportadores de níquel, imprescindible para los coches eléctricos. y baterías- y los precios del níquel han subido significativamente en las últimas semanas. Como escribió Webber en Research on Alpha, algunas estimaciones han sugerido que esto aumentará el costo promedio de los vehículos eléctricos en $1,000 por vehículo. Las empresas de automóviles eléctricos como BYD podrían pasar estos costos más altos a los consumidores; no hacerlo podría reducir los márgenes y el flujo de efectivo a corto plazo.



Una sólida perspectiva a largo plazo

Sin embargo, Webber espera que los precios del níquel y de otras materias primas se recuperen de sus niveles ultraextendidos en algún momento y ve una sólida perspectiva a largo plazo para BYD, que cree que podría hacer que las acciones de BYD sean una inversión que valga la pena.



“Dadas las valoraciones actuales, creo que BYD parece ser un valor muy atractivo”, dijo Weber. BYD es una empresa de automóviles eléctricos bastante barata con 2,3 veces sus ventas a partir de 2021. A modo de comparación, NIO cotiza a 5,5 veces las ventas del año pasado, mientras que Xpeng cotiza a 8,9 veces las ventas del año pasado: Tesla cotiza hasta 17 veces. Aunque Tesla ya es una marca reconocida en muchos mercados y es la empresa de vehículos eléctricos más rentable en la actualidad, BYD ha crecido mucho más rápido que Tesla en los últimos meses y el año pasado, lo que hace que el autor de Cash Flow Kingdom dude de que exista una disparidad tan grande en la evaluación. tiene buena razon



También señala que el negocio de fabricación de baterías reduce el riesgo de la empresa, porque esta área también funcionaría bien si otros fabricantes de vehículos eléctricos que utilizan baterías BYD tuvieran éxito. Esta es una ventaja sobre los competidores que solo venden modelos de autos eléctricos.



El hecho de que la empresa esté respaldada por Warren Buffett también sugiere que BYD podría ser una inversión valiosa a largo plazo, ya que el inversor de valor parece tener confianza en la visión de futuro de la gerencia.



redacción de finanzen.net

Este texto tiene fines meramente informativos y no constituye una recomendación de inversión. finanzen.net GmbH excluye cualquier derecho a recurso.

