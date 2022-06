Enormes ‘brechas de observación’: los asteroides más pequeños siguen siendo especialmente peligrosos

Los asteroides en zigzag corren a través del espacio oscuro del espacio. Miles de ellos están en un curso potencial de colisión con la Tierra. Las ojivas se utilizan a menudo en películas contra grandes asteroides. Los expertos dicen que no está lejos de la realidad. Hay un problema con las piezas más pequeñas.

Son los restos de piezas de la composición de nuestro sistema solar. La humanidad podría no haber existido sin él, pero también está amenazada por ellos: los asteroides pueden haber traído la base de toda la vida a la Tierra, pero el impacto de hoy podría tener consecuencias desastrosas. Sin embargo, la humanidad no está indefensa. “Este es el único desastre natural del que podemos dar cuenta por adelantado”, dice Detlev Koschny, experto en asteroides de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Noordwijk, Países Bajos, en el Día Mundial de los Asteroides el 30 de junio.

Bombardear asteroides como en las películas de gran éxito ya no es solo una fantasía. Sin embargo, para algunas de las piezas, hay grandes lagunas de nota. Según la agencia espacial estadounidense NASA, hay más de un millón de asteroides conocidos en nuestro sistema solar, de los cuales más de 20.000 de los llamados Objetos Cercanos a la Tierra (NEO) transitan nuestra órbita alrededor de la Tierra durante su órbita.

Los árboles cayeron después de una explosión el 30 de junio de 1908 en el este de Siberia. Presuntamente, un meteorito de piedra con una altura de solo 20 metros explotó unos kilómetros sobre el río Stony Tunguska. (Foto: L. Kulik / Academia Rusa de Ciencias / dpa)

Dos eventos famosos muestran lo que pueden hacer tales cortes: el 30 de junio de 1908, la onda expansiva de la explosión de un asteroide probablemente arrasó con millones de árboles en Tunguska en Siberia en un área aproximadamente del tamaño de Saarland. A la luz de este evento, las Naciones Unidas declararon más tarde el 30 de junio Día Internacional de los Asteroides. En febrero de 2013, un asteroide de 20 metros de tamaño y que viajaba a 66.000 kilómetros por hora explotó sobre la ciudad de Chelyabinsk. Unas 1.500 personas resultaron heridas en la explosión, la mayoría de ellas por fragmentos de ventanas. Miles de edificios resultaron dañados.

Se aplican protocolos de alerta a partir de 20 metros de distancia

Pero hace millones de años, esos pedazos de roca y metal del espacio podrían haber hecho posible la vida en la Tierra en primer lugar. Koschny explica que los modelos decían que habría mucha menos agua en la Tierra si no hubiera suministro externo. No proviene de los cometas. “El tipo de agua que no encaja. Lo que queda son asteroides”. Al menos una teoría popular es que trajeron agua a la Tierra. “La siguiente pregunta es: ¿Es posible que ya hayan traído algunas partes orgánicas a la Tierra?” , dice el experto. ¿El hombre como extranjero, por así decirlo? No está bien. Parte de la materia orgánica puede haber venido ‘del exterior’, pero la evolución posterior hacia la vida ocurrió entonces en la Tierra.

Ciertamente, el desarrollo de la vida en nuestro planeta estuvo fuertemente influido por un evento posterior: el impacto de un segmento de doce kilómetros de ancho en México hace 60 millones de años se considera la causa de la extinción de los dinosaurios. Esta fue la única razón por la que los mamíferos pudieron establecer su existencia entonces, dice Koschny.

¿Y hoy? Objetos brillantes aparecen constantemente en el cielo nocturno: polvo y pequeños trozos de roca del espacio que se queman en la atmósfera. “Se estima que la masa total que llega a la Tierra es de unas 100 toneladas por día”, dice Koschny. Las piezas grandes siguen siendo un peligro. Los protocolos de advertencia están en vigor a partir de un tamaño de unos 20 metros, dice el coordinador sénior de defensa contra asteroides de la ESA, Richard Moisel, cuyo equipo opera en Frascati, cerca de Roma.

Armas nucleares de último recurso

La Agencia Espacial Europea y la NASA quieren investigar el bombardeo de asteroides como una posible opción de defensa. La sonda Dart de la NASA, que ya se lanzó, chocará con la porción más pequeña de un asteroide doble en septiembre y cambiará ligeramente su órbita alrededor del asteroide más grande. La misión Hera de la Agencia Espacial Europea está programada para comenzar en 2024 y tomar medidas allí.

“Este llamado efecto cinético es la tecnología más prometedora porque ya la tenemos”, dice Moisel. La acción depende del tiempo de preaviso y del tamaño del objeto. “La última opción es usar armas nucleares, porque esa es la cantidad máxima de energía disponible que se puede depositar en un objeto en el menor tiempo posible”.

“Puedo dormir bien en este momento”

Sin embargo, los expertos aún ven lagunas en el monitoreo de asteroides. Según Koschny y Moissl, las observaciones todavía se realizan casi exclusivamente desde la Tierra. “En el futuro necesitaremos telescopios espaciales para tener un mejor sistema de alerta temprana”, dice Moisel. “Tenemos que cerrar las brechas de monitoreo”. Los bloques realmente grandes no son el problema. “Las cosas que todos creemos saber”, dice Koschny. “Cuál es la amenaza actual es el rango de tamaño de 20 a 40 metros”. Con un objeto de 40 metros de altura sobre una ciudad más grande, tendrá que evacuar, y en este rango de tamaño, solo conoce un pequeño porcentaje de candidatos potenciales.

Pero la gente no debería sentir miedo y ansiedad en este momento. “Puedo descartar una amenaza para la civilización en este momento”, dice Koschny. Y Moissl tampoco ve nada serio en la Tierra en este momento. “Ya puedo dormir bien en este momento”.