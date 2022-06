Estudio: El estrés social hace que nuestro sistema inmunológico progrese más rápido

29/06/2022, 16:57



Según un estudio reciente de la Universidad del Sur de California, el estrés social, la intimidación y la depresión conducen a un sistema inmunológico más rápido en el envejecimiento. Esto puede aumentar significativamente la susceptibilidad a diversas enfermedades.

Cualquiera que sea acosado en la vida cotidiana o que esté sin trabajo suele sufrir dos veces: según un estudio reciente, el estrés social hace que nuestro sistema inmunológico progrese más rápido. Esto, a su vez, aumenta la susceptibilidad a las enfermedades cardiovasculares y al cáncer, pero también al Covid-19.

A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se debilita



Nuestro sistema inmunológico nos protege de virus, bacterias y otros patógenos. Cuanto más en forma estamos, menos sufrimos de enfermedades infecciosas como resfriados, gripe y similares, pero el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, también se ve afectado por si nuestro sistema inmunológico está sano o no. Sin embargo, un sistema inmunitario debilitado afecta no solo la aparición de la enfermedad, sino también la eficacia de las vacunas.

A medida que envejecemos, nuestro sistema inmunológico se vuelve menos efectivo. Por ejemplo, produce menos anticuerpos. Al mismo tiempo, las células inmunitarias ya no reconocen rápidamente los antígenos y, por lo tanto, tienen una reacción tardía a los cuerpos extraños. El momento en que comienza este proceso de envejecimiento varía de persona a persona.

Científicos de la Universidad del Sur de California ahora han investigado si el estrés social afecta el envejecimiento del sistema inmunológico del cuerpo. Los investigadores, dirigidos por Eric Klobak de la Escuela de Gerontología, publicaron sus hallazgos en “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

El estrés crónico, el trauma y similares debilitan el sistema inmunológico.



Como parte del estudio, los investigadores examinaron la relación entre el estrés social y los signos típicos del envejecimiento del sistema inmunitario. Para ello, evaluaron datos de un total de 5.744 mayores de 50 años. Los participantes del estudio respondieron preguntas dirigidas, por ejemplo, a experiencias de acoso, discriminación o desempleo. El estrés crónico y los eventos vitales estresantes (p. ej., la pérdida de una pareja) o los traumas también se consideraron en el cuestionario.

Finalmente, los resultados de la encuesta se combinaron con conjuntos de datos del Estudio Integral de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan. Este es un estudio longitudinal nacional sobre la salud y la jubilación de los estadounidenses que se lleva a cabo desde 1990. En el transcurso del estudio, se les preguntará a los participantes sobre su estilo de vida y salud cada dos años. También se analizan muestras de sangre extraídas de personas.

El resultado: aquellos que están expuestos con frecuencia al estrés social tienen sistemas inmunológicos más débiles. Esto puede aparecer en menos células inmunitarias y de defensa, como las células T, o en anticuerpos menos activos.

Se ha demostrado que aquellos que han estado expuestos a estrés crónico o trauma vital tienen menor proporción de células CD4 vírgenes. El defecto de por vida se invirtió, por ejemplo, en una proporción más pequeña de células CD8 vírgenes. CD4 y CD8 son glicoproteínas que se encuentran en la superficie de las células del sistema inmunitario, como las células T o los macrófagos.

También se tuvieron en cuenta otros factores que afectan el sistema inmunológico, como el índice de masa corporal (IMC), el consumo de alcohol y cigarrillos y el nivel educativo. También ayuda con el envejecimiento prematuro del sistema inmunológico. El estrés social acelera indirectamente el llamado envejecimiento inmunológico.

Relájate tanto como puedas



El objetivo del estudio era obtener una mejor comprensión de los diversos factores que influyen en la salud en la vejez. “A medida que la población mundial sigue envejeciendo, es necesario comprender las disparidades en la salud de los adultos mayores”, dijo Eric Klopak, autor principal del estudio. En su opinión, los cambios en el sistema inmunitario relacionados con la edad “desempeñan un papel fundamental en el deterioro de la salud”. Con la ayuda del estudio, se pueden dilucidar los mecanismos que son en parte responsables del envejecimiento acelerado del sistema inmunitario.

Incluso si muchas de las causas mencionadas del estrés social simplemente no pueden eliminarse, el estudio muestra cuán importante es prevenir el estrés al menos en los puntos que podemos controlar nosotros mismos. Cuide las unidades de relajación pequeñas tanto como sea posible: un paseo, una ducha, una visita a la sauna o una breve llamada telefónica con un ser querido a menudo funcionan de maravilla.

