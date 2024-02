¿Entrenador del Bayern hasta final de temporada? Thomas Tuchel sorprende con unas declaraciones sobre su futuro

Thomas Tuchel no está seguro de poder terminar la temporada como entrenador del Bayern de Múnich después de más experiencias negativas. “No sé lo que nos depara el futuro: esperábamos evitar toda especulación adicional sobre cada escenario”, dijo el entrenador a la televisión de pago Sky antes de la victoria por 2-1 sobre el RB Leipzig el sábado. Nos enfrentamos al siguiente escenario antes del primer minuto del partido”.

El Bayern de Múnich anunció durante la semana que Thomas Tuchel se retirará del juego al final de la temporada, un año antes de que finalice su contrato. Incluso si Munich queda eliminado de la Copa de Alemania y queda muy por detrás del Bayer Leverkusen en la liga, todavía podría haber un final feliz. “Todo es posible en el deporte”, dijo Tuchel. Le sorprendería que el anuncio de su inminente partida tuviera un efecto liberador. “No me siento una carga”, dijo el entrenador.

Tuchel sobre el asiento del palco de aluminio: “Las cosas ya están empaquetadas”

En la conferencia de prensa posterior, Tuchel reaccionó con mordaz sarcasmo a la provocativa pregunta de por qué durante la victoria sobre el RB Leipzig estuvo sentado durante la mayor parte del partido sobre una caja de aluminio. “¿Puedes revelar lo que había allí? ¿Puedes interpretar que eso significa que están sentados sobre bolsas llenas?” A Tuchel le preguntaron tras la victoria por 2-1 en el partido más importante de la Bundesliga. “Esto es exactamente para lo que estaba destinado”, respondió Tuchel. “Lo traje de casa. Todo ya está empaquetado en una caja de aluminio. Es un placer que lo reciban de esta manera”, luego continuó hablando objetivamente sobre el fósforo.

¿Ir al extranjero a Bayern-Australia? Thomas Tuchel tiene ideas para su futuro

Tuchel no quiere tomar una decisión sobre su próximo trabajo como entrenador de fútbol hasta que finalice su etapa en el Bayern de Múnich. El técnico de 50 años dijo antes del partido contra el RB Leipzig que tiene una idea de cómo podría ser su futuro. “Pero la idea tiene que permanecer en el cajón hasta que se juegue el último partido. De lo contrario, no funcionará, de lo contrario no funcionará”, dijo Tuchel. Tengo estándares profesionales muy altos para mí. “Esto sólo es 100 por ciento posible para la tarea que estoy haciendo ahora. Y este es el Bayern de Múnich hasta el final de la temporada”.

Actualmente hay algunos clubes interesantes en Europa, donde, como en Múnich, es necesario cubrir el puesto de entrenador para la próxima temporada. Jurgen Klopp (56 años) deja el Liverpool tras nueve años. La leyenda del club Xavi Hernández (44 años) anunció recientemente su deseo de dejar su puesto de entrenador en el FC Barcelona el 30 de junio.