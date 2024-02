Julian Nagelsmann se burla desagradablemente de su antiguo club

Julian Nagelsmann entrenó al Bayern de Múnich desde el verano de 2021 hasta marzo de 2023.Foto: DPA/Marius Becker

Deportes

Toni Kroos anunció este jueves lo que se especula desde hace meses: que volverá a jugar con la selección alemana a partir de marzo. Esto fue posible gracias a la insistencia del técnico de la selección, Julian Nagelsmann, explicó Kroos.

El jugador de 34 años ya había terminado de una vez por todas con la DFB, pero Nagelsmann preguntó sobre un posible regreso y posteriormente habló extensamente por teléfono con el profesional del Real Madrid. Y con éxito.

Watson ahora está en WhatsApp Ahora en Whatsapp e Instagram: actualiza tu Watson! Nosotros te cuidaremos ! Nosotros te cuidaremos Aquí en WhatsApp Con los aspectos más destacados de Watson de hoy. Sólo una vez al día, sin spam ni blas, sólo siete enlaces. ¡una promesa! ¿Prefieres estar actualizado en Instagram? aquí Puedes encontrar nuestro canal de streaming.

Y añadió: “Con cada conversación posterior sentí que él estaba cada vez más entusiasmado por estar en el Campeonato de Europa en nuestro país y apoyarnos, a pesar de su renuncia”.“, dijo Nagelsmann también en una entrevista con “Espejo” Una mirada a su intercambio con Toni Kroos.

El regreso del centrocampista provocará inevitablemente algunos cambios en la plantilla de la DFB. Cross estará en el cuartel general, al igual que el capitán Ilkay Gundogan. Los clásicos tampoco lo son, por lo que los seis con mentalidad defensiva parecen una incorporación sensata al dúo.

Julian Nagelsmann tiene un plan claro para Joshua Kimmich

Esto no se aplica a Joshua Kimmich, por lo que quizás no haya lugar para el cambiante profesional del Bayern en el centro del campo. Pero en la línea defensiva derecha, en los cuatro de atrás, las cosas son diferentes; Como diferentes entrenadores nacionales siempre han estado buscando una solución ahí en los últimos años.

Nagelsmann ahora definitivamente planea utilizar a Kimmich como lateral derecho. “Por cierto, también habría jugado de lateral derecho si Kroos no hubiera regresado”.Explicó que esto ni siquiera es consecuencia del regreso de Toni Kroos.

Joshua Kimmich (derecha) volverá a desempeñarse como lateral derecho de la Federación Alemana de Fútbol.Foto: DPA/Christian Charicius

El seleccionador nacional no ve como un problema el hecho de que el propio Kimmich prefiera jugar en el centro del campo: “En la selección tienes que ser un seguidor. Eres un servidor de tu país. Kimmich es precisamente eso”.

Sin embargo, Nagelsmann vio su paso por el Bayern de Múnich de forma menos positiva. Sorprendentemente fue despedido en marzo de 2023 porque sus entonces jefes, Oliver Kahn y Hasan Salihamidzic, vieron en peligro la defensa del título de la Bundesliga.

Julian Nagelsmann habla del Bayern de Múnich

Apuntó de forma crítica: “Firmé por el Bayern con el objetivo de cambiar las cosas. Hay clubes que te dan tiempo”. Dio dos ejemplos notables: “Jurgen Klopp estuvo en el Liverpool durante cinco años antes de proclamarse campeón allí por primera vez. Pep Guardiola ganó la Liga de Campeones con el Manchester City sólo siete años después”.

Por otro lado, la dirección de Munich tiene mucha menos paciencia. “Los entrenadores del Bayern de Múnich no tienen mucho tiempo para desarrollar algo”.Criticó a quienes toman las decisiones.

También se defendió firmemente de las afirmaciones del club de que no estaba disponible por su despido. “Esto simplemente no era cierto. Estuve, como de costumbre, en la oficina del campo de entrenamiento de la calle Zabiner Straße de lunes a miércoles”.“Por cierto, como único, no estaba ninguno de los responsables”, corrigió ahora.

Sólo se tomó unas cortas vacaciones en la segunda mitad de la semana, desde “el miércoles a la hora del almuerzo hasta el viernes por la mañana”. Este viaje fue “aprobado”, confirmó Nagelsmann.

Incluso después de once meses de separación, el seleccionador nacional no habla bien de su antiguo empleador. A diferencia de Hansi Flick, por ejemplo, es poco probable que vuelva a ser considerado candidato a entrenador en el Bayern de Múnich muy pronto.