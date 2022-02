Octavos de final de la Liga de Campeones, Chelsea – OSC Lille 2:0: ¡Gracias a Havertz y Pulisic! Los Blues van camino a los octavos de final

Gracias al jugador nacional Kai Havertz, el campeón defensor FC Chelsea y el entrenador del equipo alemán Thomas Tuchel dieron el primer paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En la ida de los octavos de final ante el campeón francés OSC Lille, el campeón mundial de clubes inglés se impuso por 2-0 (1-0) con un gol del ex Leverkusner (8) y otro tanto del ex del Dortmund Christian Pulisic (63). . Esto puso a los Blues en una posición prometedora para el partido de vuelta el 16 de marzo (miércoles).

“Sería mejor si tuviéramos la regla de los goles fuera de casa, entonces tendríamos una muy buena forma de evitarlo. Sigue abierta porque es muy difícil jugar en Lille”, dijo Tuchel. Amazonas. “Es un público muy emotivo y el papel solo se fortalecerá nuevamente, ya que el Lille puede jugar como un extraño y no tener nada que perder pero sí mucho que ganar. Por eso tenemos que ayudar nuevamente para tener éxito”.

En general, vio a su equipo como un “merecido ganador”. “No permitimos casi nada”, agregó Tuchel. “Entonces tenemos un poco de altibajos en este momento. A veces tenemos muy buenas fases y luego volvemos a perder el balón muy fácilmente, pero nunca perdimos el sistema y defendimos muy bien juntos. Esa fue la clave al final”.

Además de Havertz, el defensa Antonio Rudiger también estuvo en la alineación titular del trío de la selección alemana. En cuanto al delantero Timo Werner, tuvo que “Niño con problemas” Romelu Lukaku en el banquillo Toma.

El invitado de la tribuna Flick ve el gol de Havertz

Con Havertz en el papel de Lukaku como capitán central, Chelsea intentó aclarar las cosas temprano en casa en Stamford Bridge. Subir de cabeza de Havertz tras un tiro de esquina de Hakim Ziyech fue la tercera mejor oportunidad de gol para un nativo de Aquisgrán. Havertz anotó su segundo gol de la temporada actual de la Liga de Campeones, contra el seleccionador nacional Hansi Flick.

“La conexión siempre está ahí y siempre se intercambian ideas”, dijo Havertz sobre el invitado de la pasarela. “Sabíamos que los entrenadores estaban en el campo hoy. Por supuesto que estás feliz de probarte a ti mismo, aunque sé que ven a los jugadores en la televisión”.

En el segundo partido tras ganar el título mundial, los anfitriones, con ventaja a sus espaldas, se limitaron a dominar el juego durante mucho tiempo. Por otro lado, los invitados actuaron con valentía y se esforzaron por igualar. Sin embargo, los franceses no crearon una ocasión real ante la compacta defensa del Chelsea antes del descanso.

La noche frente a la puerta es muy inofensiva.

Después de cambiar de lado, la imagen era la misma al principio. Los franceses corrieron, pero no avergonzaron al equipo de Tuchel. En plena etapa más activa del Lille, tras un contragolpe anterior de Havertz, la decisión se fue a favor del Chelsea: N’Golo Kante metió a Pulisic tras un soberbio pase de Thiago Silva en su propio campo y ejecutó un penalti para los visitantes. Zona, el jugador nacional de EE. UU. completó de forma segura.

Lil también luchó por el importante objetivo siguiente. Pero a medida que avanzaba el partido, las acciones de la OSC contra el soberano británico, en las que Werner había estado involucrado en los últimos 10 minutos, perdieron cada vez más precisión y determinación.

El único inconveniente del Chelsea: poco después del descanso, Tuchel tuvo que hacer dos cambios. Kovacic (51) y Ziyech (59) tuvieron que abandonar el campo antes de tiempo por lesiones. “Todavía no he hablado con el médico sobre Hakim, espero que no sea demasiado grave”, dijo Tuchel sobre el reemplazo de Ziyech. Deportes BT. “Debería haber reemplazado a Mathieu al final de la primera mitad para poder hacer otro cambio. Espero que estén en forma para el domingo”.

Chelsea – OSC Lille: plantilla