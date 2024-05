Expresando frustración con la superestrella Mbappé

No, no pasó nada ni siquiera en el séptimo intento. Kylian Mbappé, que pasó del Mónaco al Paris Saint-Germain en 2017, una vez más no logró su objetivo final de ganar la Liga de Campeones. Esto se debe en parte a que el jugador de 25 años no estuvo ni cerca de alcanzar el máximo nivel de su rendimiento en los dos partidos de semifinales contra el Borussia Dortmund.