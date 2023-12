El extraño incidente de Ulreich con el árbitro Frappart

tz Deportes Club Bayern de Múnich

La árbitro Stephanie Frappart fue el centro de atención tras el empate 0-0 del Bayern de Múnich ante el Copenhague. Sven Ulrich también tuvo su escena con la francesa.

MÚNICH – De hecho, no tenía motivos para quejarse.

Sólo el martes se prorrogó el contrato de Sven Ulreich con el Bayern de Múnich hasta 2025. El jugador de 35 años seguirá formando junto con Manuel Neuer el dúo de porteros del campeón récord. Entonces su futuro está claro.

fecha de nacimiento: 3 de agosto de 1988 (35 años) organizado: Club Bayern de Múnich posición: un portero Valor de mercado: 700.000 euros (Fuente: Transfermarkt.de)

El Bayern de Múnich empata 0-0 con el Copenhague: Sven Ulreich ve la tarjeta amarilla en el banquillo

El partido del miércoles por la noche contra el FC Copenhague en la Liga de Campeones (0-0) no significó mucho para el equipo de Munich, ya que antes del partido ya se había clasificado para los octavos de final como primero de grupo.

Ulreich todavía recibió una tarjeta amarilla en el minuto 73. Por la denuncia. Como portero suplente en el banquillo.

“No me engañes delante de ella”: Ulrich se queja del árbitro Frappart

La escena era un poco extraña. Ulreich, que por primera vez en su carrera no recibió tarjeta amarilla en el banquillo, se quejó en voz alta ante el cuarto árbitro Bastien Deschippi por un acto, por lo que la árbitro Stephanie Frappart quiso mostrarle la caja amarilla. Sin embargo, el portero suplente del Bayern ni siquiera vio la necesidad de salir del banquillo para hacerlo.

“No sé por qué quería que yo corriera hacia ella”, describió Ulrich la escena en la zona mixta del Allianz Arena: “No me engaño parándome frente a ella”. . Frappart incluso jugueteó brevemente con su bolsillo trasero, donde se sabe que está escondida la tarjeta roja. Ulrich se levantó y finalmente dejó al francés en amarillo.

Sven Ulreich recibió una tarjeta amarilla en el minuto 73. © Imago/Marcus Fischer

Stephanie Frappart en foco: el árbitro muestra a Sven Ulreich en el banquillo vestido de amarillo

“Ella puede sacarme una tarjeta amarilla, lo cual está muy bien, pero no me engañaré y correré hacia ella para agradecerle por eso. Así que no haré eso”, dijo el portero del Bayern, que No hubo comprensión del comportamiento del árbitro.

En general, describió la actuación del equipo de jueces esa noche como “una actuación muy variada”. Hasta el minuto 70, Frappart controló bien el partido entre Bayern Munich y Copenhague. Como resultado, la mujer de 39 años perdió un poco su racha y se equivocó en una decisión u otra.

Sin embargo, según Ulreich, no se tomó ninguna decisión sobre el supuesto penalti en el minuto 90, que Frappart descartó tras un control del VAR. “Creo que podríamos haber cometido uno o dos penaltis. Ahora lanzaré el penalti manual, no es necesario”, dijo el portero.

Ulreich sobre el equipo de jueces: “La actuación fue muy, muy variada”.

Sin embargo, Ulrich no sólo quiso criticar a Frappart, sino a todo el equipo de árbitros. “Digo equipo porque a menudo le pregunto al cuarto árbitro, incluso en la Bundesliga, por qué están ahí”. Porque en el banquillo suelen tener una mejor visión general y pueden ver mejor las cosas en el campo que el árbitro, por lo que Ulreich se sorprendió de que “no haya absolutamente ningún orden”. Eso es lo que al final le molestó tanto.

Al final de su reprimenda, Ulreich se rió. Cuando un compañero le preguntó en qué idioma se quejaba ante el cuarto árbitro de la Liga de Campeones, Ulreich respondió: “suabo” y desapareció de las catacumbas del estadio. (pez)

