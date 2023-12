Nefastas consecuencias tras el susto de la estrella de SGE

El jugador de SGE ha perdido completamente los estribos. Foto: DPA/Arne Didert

Ya sea por decisiones desagradables del árbitro, faltas injustas o malas actuaciones: los caprichos son tan parte del fútbol como los aficionados en el campo. Pero si pierdes los estribos en el campo, no deberías sorprenderte por las consecuencias.

Christian Jakic también. La estrella del SGE realmente perdió la calma en el partido contra el PAOK el jueves por la noche. Ahora el croata también tendrá que afrontar las terribles consecuencias.

Eintracht Frankfurt: el jugador del SGE entró en pánico

De hecho, Christian Jakic ha sido la persona a la que acudir para todo durante mucho tiempo. Sin embargo, esos tiempos ya han llegado. Se convirtió cada vez más en un caballero reservista en el Eintracht Frankfurt. El croata solo jugó en el partido de grupo del PSG contra el PAOK Tesalónica (1-2) en la liga de conferencias debido a la lesión de Ilyas Sekhiri y tuvo que abandonar el campo.

Oportunidad para Yakic.

Pero en lugar de convencer, su actuación deja mal sabor de boca. Recibió una doble amarilla a los dos minutos y fue expulsado del campo, provocando feas imágenes mientras entraba en pánico en el terreno de juego. Mientras el croata perdía los nervios, se acercó peligrosamente al árbitro polaco Sylwesterzak y al cuarto juez de línea. Ni siquiera sus compañeros del Eintracht pudieron frenarle.

La reacción de Christian Jakic tras recibir la tarjeta amarilla y roja del árbitro polaco Damian Šelwistrzak.Foto: DPA/Arne Didert

Cuando abandonó el campo, pateó un grupo de cámaras de televisión directamente al terreno de juego, todavía en un estado de intensa ira, y luego se dirigió hacia el cuarto árbitro en el banquillo. Se quedaron cara a cara hasta que el director deportivo, Timo Hardung, pidió a la enfadada estrella del centro del campo que fuera al vestuario. El segundo entrenador Stefan Buck también intentó calmar la situación. En el tiempo añadido, arrastró al joven de 26 años fuera del lugar.

SGE: El miedo de Jakic tendrá consecuencias

El director deportivo Crochet comentó sobre el estado de pánico: “Es un jugador emocional, pero no se le permite actuar de esa manera después de haber sido expulsado”. Probablemente habrá consecuencias por esto. Pero Krösche mantuvo un perfil bajo al respecto. “Hablaremos de ello”, dijo. cómo “imagenInformar, no debería estar bien. Por los siguientes motivos: El jugador mostró arrepentimiento y pidió disculpas a todo el equipo.

Por lo tanto, probablemente no se enfrentará a una sanción más prolongada por parte de la UEFA. Pero es posible que ya no reciba una nominación para la siguiente ronda del torneo de conferencia.

Eintracht Frankfurt: La estrella del SGE está actualmente muy decepcionada

Pero ¿qué hizo que Jakic perdiera tanto los estribos? Probablemente haya varias razones para esto. Por un lado, el hecho de que ahora esté tan alejado del puesto que ocupaba en el equipo la temporada pasada. Con el ex entrenador Oliver Glasner siguió siendo un hombre para todas las ocasiones: Casi siempre se ha utilizado, tanto en la defensa central y exterior como en el mediocampo defensivo tradicional. Jugó 2.266 minutos en 36 partidos competitivos con Glasner.

Jakic perdió completamente los estribos.Foto: DPA/Arne Didert

Completamente diferente a ahora. Con Dino Topmüller su participación en el Campeonato de Europa de verano podría estar en peligro. En el último viaje internacional no estuvo allí y por eso no puede recomendarse un lugar en la selección croata. Es probable que Jakic se sienta muy frustrado en general.

Es posible que el Servicio de Seguridad de Ucrania deje ir a Jakic

El valor de mercado de Jakic se estima actualmente en siete millones de euros y en el verano de 2021 el Eintracht Frankfurt transfirió 3,5 millones a Zagreb. Según informó “Sport 1”, el Frankfurt no se opondrá a la salida del jugador. Según la información, al director deportivo Markus Kroesche no le importaría dejarlo marchar en invierno. Siempre que exista una oferta adecuada. Es uno de los últimos campeones de la Europa League en la plantilla de Hessen. Durante la histórica victoria del Eintracht, estuvo en el once titular en diez de 13 partidos.