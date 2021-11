Entrevista con la estrella de la MLS Hani Mokhtar: ¿De pionero de Nashville al mejor jugador?

Entrevista a la estrella alemana de la MLS

Hani Mokhtar fue uno de los mejores jugadores de la Major League Soccer ese año. El alemán de 26 años de Nashville, SC, se convirtió en uno de los cinco aspirantes al título de MVP y es el jugador más valioso en el papel del campeonato regular antes de los playoffs, con 16 goles y 12 asistencias. En la entrevista, Mokhtar habla con Manuel Feith Transfermarkt.us Sobre su valor de mercado, su carrera inusual y su futuro, que inicialmente estaba en Nashville, pero que también puede continuar en algún momento en la Bundesliga.

Mokhtar se ríe cuando lo golpeamos en su comentario de Instagram sobre la última estimación de su valor de mercado. Describió la reevaluación allí como “cuestionable”, incluidos los emoticonos. “Todo esto fue con un guiño, por supuesto”, nos dice la estrella de Nashville SC. “Los jugadores siempre ven las cosas de manera un poco diferente, pero tú estás haciendo un gran trabajo”.

El nativo de Berlín ha sido actualizado en la última actualización de la MLS de 6 millones a 6,5 ​​millones de euros. El año pasado hubo un aumento de 3 millones de euros, ahora son otros 500.000 euros o 550.000 dólares estadounidenses. “¿Sólo $ 550.000? Creo que podría haber sido un poco más después de esta temporada”, dijo el atacante. Señaló. Además, Mokhtar ya tiene la próxima oportunidad de trabajar en su valor de mercado y apoyar la tendencia alcista: la Copa MLS. Los playoffs están a la vuelta de la esquina.

Mukhtar antes de los playoffs con Nashville: ‘Pueden pasar muchas cosas en un partido’

No hay duda de que Mokhtar dio un gran paso en su desarrollo en la NBA. A pesar de ser un creador de juego clásico, el entrenador Gary Smith a menudo usa mukhtar como lanzador. Pero se reunió con regularidad desde el mediocampo ofensivo. El ex Hertha Jr. explica: “Aprendí mucho aquí, especialmente cuando se trata de atletismo, lo abordan de manera un poco diferente aquí”.

Con Mukhtar en la cima de su juego, Nashville terminó la tercera temporada regular en la Conferencia Este y recibió al Orlando City en la primera ronda de los playoffs de la Copa MLS. “Estamos jugando en casa y no hemos perdido en casa esta temporada”, dijo Mokhtar. “Pero es como un partido de copa en Alemania, es un juego y pueden pasar muchas cosas en el partido. Tenemos que creer en nosotros mismos y soy muy optimista”.

El proceso de eliminación de la Copa MLS asegura la emoción y significa que el torneo, a diferencia de las principales ligas europeas, se decide en partidos eliminatorios abiertos. El año pasado, por ejemplo, el Philadelphia Union tuvo una excelente temporada, pero ya en la primera ronda de los playoffs, los líderes de la Conferencia Este, que fueron derrotados solo en cuatro ocasiones, fueron eliminados.

¿Los clasificados de la Bundesliga? Mukhtar: “La MLS es más emocionante”

¿El sistema de play-off también podría afectar a la Bundesliga? Mokhtar piensa por un momento, luego responde diplomáticamente: “En Europa, las cosas se ven un poco diferente. En Europa quieren saber quién es el equipo más fuerte en 34 partidos. Lo entiendo, pero creo que el sistema de la MLS es genial porque es más interesante. Tuvimos una gran temporada. Pero los playoffs dieron un impulso a la liga; ahí es cuando importa “.

“Mire la temporada pasada: terminamos séptimos y luego vencimos a Toronto en la primera ronda”, dijo Mokhtar. “Al final, quieren tener una competencia real aquí en Estados Unidos, y los playoffs son el mejor sistema para eso”.

Nashville hizo su segunda aparición en los playoffs en perfecta forma este año después de que el club no apareciera en la Liga Elite de América del Norte por primera vez hasta 2020, cuando el Inter Miami, fundado por David Beckham, también ingresó a la liga. Antes de la temporada 2020, Beckham FC estaba en el centro de atención, pero al final fue Nashville el que se estableció como el mejor club de la Major League Soccer desde el principio. “Mirando hacia atrás en el pasado, es muy divertido”, dice Mokhtar. “Todo el mundo hablaba de Miami porque empezamos al mismo tiempo. Recibieron toda la atención mientras pasábamos desapercibidos. Pero la mayoría de los equipos ahora se dan cuenta de que lo estamos haciendo bien. Tenemos una buena combinación de jugadores jóvenes y viejos y esa es nuestra secreto.”

La difícil decisión de Mokhtar en Nashville: ‘Una especie de fantasía que aún no existe’

Mukhtar fue el primer jugador designado del club y el segundo debut en la historia cuando llegó a Nashville procedente del Brondby IF en 2020 por alrededor de $ 3 millones. En ese momento, las viejas estrellas del Inter Miami eran el foco de los medios. Higuaín, Matuidi. Pero mientras que las transferencias del Inter Miami han disminuido, Mokhtar se ha convertido en uno de los mejores jugadores de la liga. En 49 partidos con el club, recaudó 34 goles directos por participación y aumentó su valor de mercado de 2,2 millones a 6,5 ​​millones de euros. Hoy, el berlinés, de raíces sudanesas, es una estrella consolidada en la liga y candidato a mejor jugador de la liga. Pero Mokhtar también revela que unirse al club en 2020 fue un poco surrealista. Él dice: “Cuando me llamaste, todavía no jugabas en la MLS y solo tenías un jugador”.

En consecuencia, la decisión de mudarse a Nashville fue difícil, “porque todo lo que podían contarte en ese momento era una especie de fantasía que aún no existía”, dice Mokhtar. “En Europa, puedes mirar a un club y ver cómo jugaron en el pasado y si encajas. Pero las conversaciones fueron excelentes y prometieron formar un equipo a mi alrededor. Así que decidí dar ese paso”.

Uno de los jugadores con los que habló Mokhtar sobre la opción de Nashville fue su ex compañero de equipo en el Red Bull Salzburg, Jordi Reina. Jugó para los Vancouver Whitecaps en ese momento y ahora tiene contrato con DC United. “Fue un gran paso”, dijo Mokhtar. “Por eso era importante hablar con personas que ya conocen la liga”.

La brillante trayectoria de Mukhtar: ¿volverá a la Bundesliga?

El Salzburgo fue el segundo club de Mukhtar en una carrera interesante para el ex jugador internacional emergente. Después de su paso por el club técnico Hertha BSC (18 partidos con los profesionales), Mokhtar se mudó al Benfica de Lisboa en 2015. Mokhtar explica: “Fue una transición que no mucha gente entendió en ese momento, pero eran el club más grande del mundo. en términos de membresía y si tengo que aprovechar esta oportunidad “.

Luego vinieron Salzburgo y Brondby en Dinamarca y ahora Nashville. Profesión colorida. Pero Mokhtar tiene solo 26 años y todavía ve a Europa como uno de los mejores jugadores de la liga. “El interés definitivamente está ahí”, dice. “Veo la Bundesliga una y otra vez. Me imagino volver a la Bundesliga. Estoy en forma desde muy joven”.

El sueño de regresar a Alemania está lejos de terminar, y Mokhtar todavía tiene contrato hasta finales de 2022, pero Nashville tiene una opción por un año más. Dados sus logros y el creciente interés en el exterior, el club de la MLS tendrá que actuar en algún momento. Por ahora, los estadounidenses siguen siendo el primer punto de contacto. “Me gusta estar aquí, la liga a menudo se subestima”, enfatiza Mokhtar, señalando que ha estado en funcionamiento durante bastante tiempo. Mokhtar comprende que las cosas pueden cambiar rápidamente. Pero, ¿cuál es la prisa? “Estoy feliz y agradecido de que mi transición a la MLS se haya desarrollado sin problemas”.

Entrevistado por Manuel Feith con Transfermarkt.us. Adaptación alemana de Tobias Becker.

