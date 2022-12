Erin Scheer sobre Bares for Rares: los distribuidores no reconocen a la estrella exitosa

a: Lisa Klugmeyer

Ponte al día con las celebridades en el especial de Navidad “Bares for Rares”. Erin Sher quiere vender un centro de mesa en un espectáculo de pulgas ZDF. Si bien Horst Lichter está encantado, ninguno de los comerciantes parece saber cuál está parado allí.

Engelskirchen / Renania del Norte-Westfalia – En “Bares für Rares”, los supuestos recolectores de polvo tienen una segunda oportunidad y generalmente se venden a un anticuario por mucho dinero. De vez en cuando, celebridades alemanas visitan a Horst Lichter y así fue paletaEl martes por la noche (20 de noviembre de 2022), la estrella Irene Scheer es una invitada en Schloss Ehreshoven. Pero los distribuidores de Bares for Rares no parecen estar impresionados y no los reconocen.

Golpeó a la estrella Erin Scheer en “Bares for Rares”, pero nadie la reconoció

Horst Lichter está en la luna cuando Irene Scheer está junto a él en la oficina de evaluación. “No puedo ni ponerlo en palabras. Es un gran honor para mí tenerte aquí”, motiva.Efectivo vs RarosEl medio. Pero a Irene Sher no solo le gusta “Bares for Rares” para recibir elogios. La cantante pop también trajo consigo una pieza de joyería antigua: una pieza Art Nouveau de 1910.

Valor estimado: 600 euros. Pero los comerciantes no están contentos con el gran visitante, simplemente porque nadie sabe quién es Irene Sher. La saludan con un “Hola, señora”, como cualquier otro candidato de Bares for Rares, y los comerciantes inmediatamente quieren hablar sobre la pieza central. Solo Wolfgang Pauritsch parece saber que hay uno de ellos. Las mayores estrellas alemanas de todos los tiempos de ellos de pie.

“Bares for Rares”: Wolfang Pauritsch pagó 1.300 € por el centro de mesa de Irene Scheer

Pero primero, después de todo, está el espectáculo: Erin Scheer quiere donar el dinero que obtiene por la pieza central a una buena causa. Las ofertas comienzan en 280 euros. A 1.300 €, las ofertas se estancaron. Daniel Meyer no estaba seguro: “La pieza se puede retirar por 800 euros en un buen anticuario. Ya hemos superado eso”.

“Pero me gustas, es diferente”, admite Wolfang Borich. Luego, el contrato también se otorga al distribuidor de “Bares for Rares” y al fanático de Schlager, y pueden irse a casa con los artículos personales de Ireen Sheer.

Hablando de Irene Cher: la cantante pop habló recientemente sobre un diagnóstico sorprendente. Después de aparecer en el programa By Florian Silberisen repentinamente tuvo serios problemas en los ojos, Irene Scheer. Fuentes utilizadas: ZDF/Bares for Rares a partir del 20 de diciembre de 2022