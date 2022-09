Erling Haaland critica al Bayern por culpa de Lewandowski: “¡Irrespetuoso!” Deportes

“Si me pongo en el lugar de Lewandowski, no sé cuántos goles anotó para este club y cuántos títulos ganó, sientes lástima por él. Honestamente. ¡Lo encuentro una falta de respeto (a él)!”.

¡burbuja! Estas frases son realmente poderosas.

¡En un documental publicado por la emisora ​​noruega Viaplay, Erling Haaland ha criticado claramente el manejo de Robert Lewandowski por parte del Bayern!

En el documental “Haaland – Die Wahl” el noruego fue seguido de cerca en primavera y verano. Especialmente en la etapa en que los rumores sobre él aumentaron rápidamente.

Bayern Munich tenía muy buenas cartas, como ahora es evidente. Porque: en la carrera por el entonces delantero del Borussia Dortmund, el campeón récord alemán ocupó el segundo lugar en la lista interna.

“El Bayern es el segundo en nuestra lista en este momento. El City es el mejor equipo en mi opinión. El Real Madrid es el tercero y el Paris Saint-Germain el cuarto”, dijo Alf Inge, el padre de Haaland en febrero.

La clasificación se basó en un sistema de puntos separado. El padre de Haaland proporcionó los criterios:

¿Qué club necesita nueve?

¿Qué tan bueno es el equipo?

¿Cuál es el tamaño del club?

¿Cómo son las condiciones económicas?

¿Cuál es la calidad de la liga?

¿Qué tan buenos son los fanáticos y el estadio?

¿Cómo cambiará el equipo en un futuro próximo?

El director deportivo de Bavaria, Hasan Salihamidzic, confirmó recientemente las conversaciones con el equipo Haaland en la segadora BILD. “Tuvimos algunas conversaciones, por supuesto, no es un secreto. Teníamos cosas en mente que podríamos implementar”.

Finalmente, Haaland se mudó al Manchester City. Hay 10 cortes en los primeros seis partidos de Liga. ¡Increíble número!

Salihamidzic: “Al final no funcionó por varias razones. Tampoco quiero culpar al jugador por eso. Eligió lo que pensó que era mejor para él. Así que creo que tomamos buenas decisiones. Por supuesto que “Ya veremos después de esta una o dos temporadas. Los muchachos que tenemos aquí son excepcionales”.

Para Lewandowski, la situación no era tan trágica en ese momento. “Esto no fue un problema para mí. No me fui porque el Bayern estuviera interesado en Haaland, lo entiendo. Me fui porque quería cumplir mi sueño”, dijo recientemente. EN LA ENTREVISTA SPORT BILD.

Sin embargo, estas frases sobre Haaland no deberían causar entusiasmo en la gestión del Bayern…