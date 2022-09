Tras el partido contra el Eintracht Frankfurt: El técnico del Leipzig desmantela sin piedad a su equipo

Tan mal ha ido el ensayo inicial de la Champions League para el RB Leipzig ante el Eintracht Frankfurt que las expectativas de la primera división se han ido por el momento. La frustración es tan profunda que el entrenador Domenico Tedesco está atacando agresivamente a su equipo.

Después de la amarga derrota del RB Leipzig por 4-0 en el partido de visitante de la Bundesliga en el Eintracht Frankfurt, el entrenador Domenico Tedesco no espera con ansias la máxima categoría. “Solo puedes disfrutar de la Liga de Campeones si todo va bien en la liga”, dijo el jugador de 36 años, refiriéndose al partido inaugural de la fase de grupos contra el Shakhtar Donetsk el próximo martes. “Creo que es una pena, porque trabajamos muy duro para ello”.

Con solo cinco puntos en cinco juegos, Leipzig, que tuvo una actuación decepcionante en Frankfurt, está solo 11 después de cinco juegos de la Bundesliga. Tedesco dijo en Sky: “Perdí bien y merecidamente este partido, y podemos hablar de los puntos perdidos en Stuttgart o en Union Berlin, donde hubo buenas etapas. Pero hoy… no fue nada, nos perdimos por completo lo básico”. No estábamos en Pitch ni siquiera en la primera ronda. Honestamente, no fuimos agresivos en absoluto”.

Tedesco podría haberlo dejado en ese análisis relámpago, pero el entrenador estaba claramente muy frustrado con su equipo, y tuvo que salir después de este frustrante sábado por la noche: “Perdimos balones muy rápido. Por supuesto que Frankfurt lo hizo bien. Por supuesto, Frankfurt lo hizo”. bueno.Tedesco dijo sin piedad. : “Si juegas tres sistemas y nada cambia, es solo por la mentalidad, por los fundamentos”.

“Todo estuvo mal”

RB Leipzig atacando con los nuevos fichajes Timo Werner, Jugador del Año Christopher Nkunku y Emil Forsberg, contratados temprano, no han podido entregar nada productivo durante casi toda la temporada.

Forsberg, que debería haber traído una nueva estructura e ideas nuevas y peligrosas a Leipzig, pero fracasó casi por completo, se fue a cenizas después del partido realista: “Para ganar aquí, también tienes que ganar duelos. Tienes que jugar rápido e intensamente”. pero eso estuvo muy mal de nuestra parte, todo estuvo mal”, dijo el sueco. “No es a lo que aspiramos, no creo que hayamos ganado un solo duelo. Y merecimos perder. Tenemos que entender lo que tenemos que hacer”.

Ahora es importante actuar rápido y completar el partido en Frankfurt. “Somos profesionales y tenemos que hacerlo”, dijo Tedesco. “No hay sustituto para eso”. “Definitivamente estamos jugando en la Liga de Campeones, no podemos posponerlo”.

