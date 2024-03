¿Es la avena un alimento poco saludable que provoca obesidad? Los expertos explican

24vita alimentar

de: Enas Al-Sadaqat

el presiona divide

Los blogs en línea advierten contra la avena: entre otras cosas, es rica en carbohidratos y se dice que dificulta la pérdida de peso. ¿Qué dice la ciencia al respecto?

Ahora es axiomático que la avena es saludable. Pero eso siempre hay que cuestionarlo, al menos en lo que respecta a la opinión de algunos influencers que están sacudiendo un poco el buen nombre de la avena. Según el WDR Knowledge Podcast, esto está circulando Quark diario En Internet se afirma que la avena contiene sustancias nocivas como pesticidas y toxinas. Los críticos también califican los cereales de engordan.

La avena reduce los niveles de azúcar y colesterol en sangre.

La avena contiene mucha fibra, lo que reduce los niveles de azúcar en sangre. © Acciones de adicción / Imago

Para muchas personas, los copos de avena rellenos contienen numerosas vitaminas, minerales y fibra. superalimento. El hecho de que determinados alimentos sean un remedio milagroso para la salud no está científicamente aceptado. Sin embargo, también es exagerado el hecho de que las patatas fritas son bombas calóricas y provocan aumento de peso. No sólo la dieta, sino también muchos otros factores, como la genética y el ejercicio, influyen en el aumento de peso.

Todo lo contrario Estudios independientes sobre economía. Sugiere que la avena puede ayudarte a perder peso. Cuando comes carbohidratos, se libera insulina en el hígado. El médico explica que la hormona que genera grasa aumenta los niveles de azúcar en sangre. Matthias Riedel, nutricionista y especialista en diabetes Radio Norte de Alemania Destaca el buen papel de los cereales: “La avena es como una medicina porque contiene mucho betaglucano, que es una fibra que ayuda a bajar los niveles de azúcar en sangre”.

Espelta en lugar de avena – también funciona como papilla ¿No quieres preparar gachas o avena durante la noche con copos de avena? Entonces hay una nueva alternativa. el Base escrita caliente (enlace promocional) Es igual de cremoso que los copos de avena, pero elaborado con espelta.

Puede encontrar temas de salud más interesantes en nuestro boletín informativo gratuito, al que puede suscribirse aquí.

El betaglucano soluble en agua no solo te hace sentir lleno, sino que también reduce el azúcar en la sangre. Así como el nivel de colesterol.. “La evidencia científica es clara”, afirma Laura Nyström, profesora de bioquímica nutricional en la ETH Zurich. Nuevo periódico de Zúrich. Las gachas matutinas con copos de avena remojados tienen sus beneficios y también son aptas para diabéticos y personas que padecen enfermedades cardiovasculares.

Ingredientes poco saludables en la avena

De hecho, es así: las muestras de avena pueden contener trazas de aceite mineral, moho o pesticidas; si elige productos orgánicos, los riesgos se reducen un poco. Estos contaminantes pueden ser altos Quark diario Sin embargo, se puede encontrar en muchos otros alimentos. Por lo tanto, los expertos recomiendan comer una variedad de alimentos todos los días y quizás cambiar de marca para distribuir el riesgo.

Además, la avena contiene ácido fítico natural, que une minerales y oligoelementos como hierro, calcio, magnesio y zinc. Esto dificulta que el cuerpo lo absorba. Por lo tanto, tiene sentido remojar la avena en agua, leche o yogur durante la noche o durante 30 minutos.Para reducir el contenido de ácido fítico, cocinar no ayuda aquí.

“Los efectos positivos de los ingredientes saludables los superan”, concluye la científica Laura Nystrom a favor de las patatas fritas en la bolsa.

Nivel bajo de azúcar en sangre: Diez alimentos que son buenos para equilibrar el azúcar Ver la serie de imágenes

Este artículo sólo contiene información general sobre el tema de salud en cuestión y por lo tanto no está destinado al autodiagnóstico, tratamiento o medicación. No sustituye, en ningún caso, la visita al médico. Nuestro equipo editorial no puede responder preguntas individuales sobre condiciones médicas.