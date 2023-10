¿Es Lando Norris demasiado crítico consigo mismo para lograr más éxito?

2:30 pm

Nunca vuelvas a las viudas y huérfanos.

Siempre estaremos encantados de recibir sus comentarios sobre nuestros artículos y vídeos, incluido el tema de Qatar y el calor allí, que era muy difícil para los pilotos. Recibimos muchos mensajes que mostraban mucha comprensión con los conductores, por ejemplo de Andreas:

“Un piloto de Fórmula 1 que sufre un mareo podría estar viajando a 300 km/h y ocurrir un desastre. Sí, hubo momentos en que estos temas no se discutieron. Pero esos momentos (yo los experimenté) no fueron tiempos dorados para los pilotos del campeonato. ” Era una época de viudas, huérfanos y padres desesperados de conductores que habían estado involucrados en accidentes y cuyos hijos habían sido víctimas de la obsesión asesina por la masculinidad. ¡Por favor, no vuelvas a hacer algo así!”.