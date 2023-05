es por los altos precios

El año fiscal 2022 de Sony ha terminado y ahora la compañía ha compartido sus últimos informes financieros con el mundo. Los expertos saben que Sony vendió menos juegos para PS4 y PS5 que en el año fiscal 2021.

¿Qué dice el informe financiero de Sony? El economista Derek Strickland analizó más a fondo el informe financiero de Sony y analizó las conclusiones del documento de 37 páginas.

Según Strickland, Sony vendió más PlayStations en el año fiscal 2022 que en años anteriores. Sony informó ventas de hardware de $ 5,252 mil millones en el año fiscal 2021, $ 8,297 mil millones en el año fiscal 2022 (a través de TweakTown.com).

A pesar de esto, las ventas de juegos vendidos a través de PlayStation Store cayeron casi un 13%, de 303,2 millones de unidades vendidas a 264,2. Sin embargo, Sony logró aumentar los ingresos por ventas de juegos de $6,211 mil millones a $6,367 mil millones.

¿Es la subida de precios la culpable? Strickland concluyó que la política de precios cambiante de Sony puede ser responsable de la disminución de las ventas de jugadores: Sony aumentó el precio de las exclusivas de PS de 69,99 € a 79,99 €, después de lo cual otros juegos como CoD MW2 siguieron su ejemplo.

La disponibilidad de las consolas PS5 no debería tener un impacto en la disminución de las ventas de juegos a medida que se vendieron más consolas.

Strickland también señala que los puertos para PC de juegos de PlayStation como Returnal o la versión para PC de The Last of Us criticada críticamente no están incluidos en los números.

También es poco probable que el cambio al sistema PS Plus tenga un impacto en el comportamiento de compra de los jugadores, cree Strickland, ya que los ingresos anuales de los servicios de red como PS Plus también han disminuido.

Los jugadores están comprando menos juegos de PS4 y PS5, pero a precios más altos

El resultado final para Strickland es que los jugadores compran menos juegos por más dinero, y los datos muestran que aumentar el precio de compra perjudica las ventas mientras que los ingresos se mantienen fuertes.

